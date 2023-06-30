5 жёстких признаков, что вы уже стали алкоголиком, но до сих пор пытаетесь это отрицать

Если вы задумываетесь, не стали ли вы случайно алкоголиком, то в этой статье для вас будет несколько признаков, пройдясь по которым никаких сомнений уже не останется. И порой лучше перестраховаться заранее, а не когда зависимость свяжет вас по рукам и ногам.

1. Вы пьёте, чтобы справиться со стрессом

Кажется, жизнь современного человека — это постоянный стресс. Но правильно ли, что единственным вариантом справиться с ним становится ритуал пропустить стаканчик-другой? Во-первых, постоянное нервное напряжение — это не норма ни для кого. Во-вторых, если алкоголь прочно вошёл в вашу жизнь в качестве "успокоительного", то это называется зависимость. Подумайте, были ли в последнее время моменты, когда вы выпивали по утрам, чтобы успокоить нервную систему или "разогнаться"? Если да, возможно, вы уже стали алкоголиком.

2. Вы не можете остановиться после одного напитка

Как понять, не алкоголик ли я? Фото © Freepik / prostooleh

"Ну разве это объёмы! Несерьёзно — никто не пьёт по одному напитку!" Такой подход к выпивке — частое дело для людей с зависимостью. Начиная выпивать, они чувствуют, что нужно обязательно добавить ещё. А проще говоря, не могут остановиться. Не поверите, но многие люди пьют алкогольные напитки, наслаждаясь их вкусом, а если вы пьёте до тех пор, пока не потеряете контроль над собой, то это может быть признаком алкоголизма. Крайне очевидным.

3. Не можете выйти в люди, не пропустив стаканчик

Если вы не можете участвовать в социальных событиях на трезвую голову, это тоже признак развившейся у вас зависимости. Тут важно понимать разницу между "выпить за компанию" и теми моментами, когда вы просто не в состоянии вытерпеть встречи без горячительного. Вспомните, когда вы в последний раз трезво встречались с друзьями? Вполне возможно, ответ натолкнёт вас на пару интересных мыслей.

4. Вы прячете алкоголь от близких

Основные признаки алкоголизма. Фото © Shutterstock

Алкоголики с опытом уверяют, что рано или поздно у них появлялись свои "нычки" — достаточно укромные, чтобы не нашли близкие, но всегда недалеко, чтобы была возможность по-быстрому достать и "хлопнуть" незаметно для других. Причин у такого поведения много, одна из главных — скрытый стыд. В таких случая остаётся осознать, что проблемы с алкоголем уже есть и пора их решать.

5. У вас не осталось ни одного хобби

У людей есть хобби, и не одно. Даже не так, у людей должны быть хобби! Но алкогольная зависимость в состоянии заменить их — все эндорфины человек с алкоголизмом получает и так, а на другие активности уже не остаётся никакой энергии. Когда вы занимались чем-то другим, кроме работы и "праздных увеселений"? Вполне возможно, реальность вас ошарашит.