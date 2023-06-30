До смешного простой лайфхак, как избавиться от плесени в одежде раз и навсегда

Кто может знать всё о заботе, хранении и стирке вещей лучше, как не работник из химчистки? Именно топ-менеджер нью-йоркской сети химчисток Jeeves решил поделиться простым и действенным лайфхаком, как же предотвратить появление плесени на любимых вещах или уже избавиться от появившейся. Об этом Закари Позняк снял пару видео в "Тиктоке", найти его там можно под ником @jeeves_ny.

Как и большинство лайфхаков, способы борьбы с недугами просты, но додуматься до них самостоятельно крайне трудно. Первый вариант, как же спасти свою одежду, говорит Закари, воспользоваться белым уксусом. Просто во время стирки добавьте некоторое его количество в отдел кондиционера для белья.

Как избавиться от плесени на одежде — два простых и рабочих лайфхака. Фото © Freepik

А если боитесь запаха уксуса на одежде, топ-менеджер сети химчисток предлагает альтернативу. Смешайте хлорный отбеливатель с горячей водой и замочите в этом растворе вещи. Только заранее посмотрите на ярлычок, чтобы не убить любимый свитер или носки в попытке спасения. А то не все вещи любят вариться в горячих температурах.

Закари Позняк также рассказывает, что в поражённые плесенью участки можно втереть перекись водорода, а потом предметы гардероба просто положить в стиральную машину. Такой способ окажется особенно эффективным, если "заражение" небольшое.