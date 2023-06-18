Гениальный лайфхак, как отмыть белую кожаную обувь, до которого никто сам не додумается
Тем, кто любит белые кроссовки, знакома та боль, когда замечаете, что обувь потемнела от грязи. Но как вдохнуть в любимые спортивки вторую жизнь и отбелить их? А мы нашли гениальный и простой способ, который работает.
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Если обычную пыль или свежую грязь легко удалить с обуви, например влажной салфеткой для обуви, то как избавиться от въевшейся? Существуют, конечно, химчистки для обуви, но далеко не все могут позволить себе за пару отдать несколько тысяч рублей.
Зато существует лайфхак, который гарантированно вернёт вашей белой кожаной обуви свежий вид и обновит. В зависимости от загрязнения, возможно, даже получится вернуть первоначальный вид. В других случаях хотя бы избавиться от жёлтого оттенка.
Как просто отмыть белые кроссовки? Рабочий лайфхак поможет избавиться от грязи в домашних условиях. Фото © Getty Images / Kanur Ismail
Гениальность этого способа в том, что все ингредиенты есть у вас дома, но соединить их в одно чудо-средство самостоятельно вы бы не додумались. Так что надо делать, чтобы отмыть белые кожаные кроссовки? В небольшую ёмкость добавить немного стирального порошка, залить его наполовину перекисью водорода и добавить одну тайную составляющую.
Это простой столовый уксус. Заливаете немного в ёмкость с порошком и перекисью, достаёте старую зубную щётку и перемешиваете. На ваших глазах начнётся химическая реакция — появится много пены. Именно ей стоит с помощью щётки чистить загрязнения. Повторяя этот способ несколько раз, у вас получится вернуть кожаной обуви первоначальную белизну.
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