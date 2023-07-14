Регион

Уведомления отключены

14 июля, 07:50

26-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 14 июля

Сегодня, 14 июля, в 00:36 мск начались 26-е лунные сутки. Довольно тяжёлый и эмоционально нестабильный день. Как следует его провести, чтобы не попасть в неприятности, — в нашем материале.

14 июля в народе отмечаются Летние Кузьминки, этот праздник посвящён памяти мучеников-бессребреников Космы и Дамиана Римских. Святые считаются покровителями врачей. Работники медицинской сферы просят сил, защиты и помощи в делах. Также им молятся об избавлении от болезней.

Чего ждать от 26-х лунных суток, 14 июля 2023 года

Чего ожидать от 14 июля 2023 года, 26-х лунных суток? Фото © Shutterstock

Чего ожидать от 14 июля 2023 года, 26-х лунных суток? Фото © Shutterstock

26-й день лунного календаря наполнен пассивной энергетикой и протекает под стихией Земли. Преобладающим цветом в одежде стоит выбрать голубой, лазоревый и морской волны. Счастливое число — восемь. А защитные камни: хризопраз, аурипигмент, жадеит, жёлтый нефрит. А символами дня являются жаба, болото, лягушка-путешественница, омут и трясина.

Фаза Луны постепенно приближается к новолунию. Это один из самых тяжёлых периодов месяца, когда различные провокации и соблазны испытывают человека на стойкость. Важно оставаться спокойным, так как идёт проверка вашей силы воли. Относитесь к ситуациям с юмором и долей иронии. 26-е лунные сутки опасны тем, что эмоции, испытываемые сегодня, могут затянуть, словно болото. Поэтому если будете грустить и тосковать, то к концу дня можете погрузиться в тяжёлую депрессию, из которой не так-то просто выбраться. Хотя и чрезмерная радость ничего хорошего не принесёт. Лучше всего соблюдать золотую середину. Из-за нестабильного эмоционального состояния могут возникать различные конфликты, лучше не давать им возможности развиться в серьёзные ссоры и скандалы.

26-й лунный день: что можно делать 14 июля 2023 года

Что можно делать в 26-й лунный день, 14 июля 2023 года? Фото © Shutterstock

Что можно делать в 26-й лунный день, 14 июля 2023 года? Фото © Shutterstock

26-е лунные сутки не самое лучшее время для многих сфер жизни. Однако это не значит, что надо лечь под одеяло с головой и провести весь день в одиночестве. Чем можно заняться 14 июля?

  • Благоприятное время для людей творческих профессий, а также работников области науки.
  • Разрешается сдавать зачёты и экзамены, учиться.
  • В 26-й день лунного календаря можно стричь волосы — это привлечёт счастье и радость.
  • Отличный момент, чтобы зачать ребёнка.
  • Допускаются физические нагрузки, однако небольшие.
  • Заниматься домашними делами позволяется.

Народный праздник Летние Кузьминки, который отмечается 14 июля, имеет свои древние корни. В этот день было принято как можно раньше вставать на сенокос. Считалось, что тогда сена будет в разы больше. Чем ещё можно заниматься в эту пятницу?

  • Согласно приметам, сегодня следует собирать ягоды и варить варенье. Тогда оно будет особенно ароматным и вкусным.
  • Многие обычаи и приметы 14 июля связаны с малиной. Например, для защиты от нечисти раньше кусты этой ягоды перевязывались красной лентой.
  • Ещё собирали малину до полудня и пять штук давали гуляющему супругу, чтобы остепенился.
  • Раньше в этот день накрывали стол и приглашали в гости, устраивали застолья и танцы.
  • Летние Кузьминки считаются хорошим днём для празднования свадьбы.
  • Чтобы вам сопутствовала удача, порадуйтесь успехам других людей.

Что нельзя делать в 26-й день лунного календаря, 14 июля 2023 года

Что нельзя делать в пятницу, 14 июля, в 26-й лунный день? Фото © Shutterstock

Что нельзя делать в пятницу, 14 июля, в 26-й лунный день? Фото © Shutterstock

В 26-е лунные сутки можно легко попасть в неприятности, оказаться под дурным влиянием, ввязаться в опасное мероприятие. Поэтому крайне важно соблюдать определённые правила и не лезть на рожон.

  • Не ввязывайтесь в авантюру, если есть хоть малейшее сомнение в её законности. Иначе это приведёт к несчастьям и проблемам.
  • Будьте очень осторожны на дороге, увеличивается риск автоаварий, угонов, столкновений.
  • Старайтесь не создавать проблем на пустом месте.
  • Не завидуйте и не испытывайте ненависть. Негативные чувства могут накрыть вас с головой, лучше их избегать.
  • Не стоит в 26-й лунный день отправляться в путешествие или командировку. В конце обязательно будет ждать неудача. Заниматься переездом тоже нежелательно.
  • Начинать новые дела не следует, это приведёт только к потерям и ущербу.
  • Принимать серьёзных решений тоже не стоит.
  • Постарайтесь общаться с людьми как можно меньше, откажитесь от ненужных контактов.
  • 26-й день лунного календаря — один из худших, чтобы менять работу.
  • Также нежелательно сегодня контактировать с начальством, совершать крупные финансовые операции и манипуляции с недвижимостью.
  • Есть риск обострения хронических заболеваний, будьте внимательны со здоровьем, так как, если вовремя не оказать помощь, последствия могут быть смертельными.

Летние Кузьминки — праздник для кузнецов. Поэтому им сегодня работать запрещается. А что ещё нельзя делать 14 июля?

  • Также запрещается совершать крупные покупки, сильно тратиться. Лучше сэкономить, тогда в семье будет достаток.
  • Не следует испытывать зависть, иначе собственные желания не исполнятся.
  • Не надо плакать, грустить или впадать в уныние.
  • Не делитесь своими тайнами и не слушайте чужие. Иначе они станут достоянием общественности.
  • Женщинам нежелательно убираться в квартире, делать ремонт, заниматься рукоделием.

Ранее Лайф называл три знака зодиака, для которых вторая половина июля 2023 года окажется настоящей сказкой. Лето уже почти перевалило за середину, а удачи в делах всё нет? Возможно, Вселенная испытывала вас, чтобы в итоге наградить. Ведь именно на этих представителей зодиакального круга скоро обрушится настоящее счастье.

Семейный гороскоп: Женщины каких знаков зодиака считаются худшими жёнами

Семейный гороскоп: Женщины каких знаков зодиака считаются худшими жёнами

Обложка ©

Shutterstock

Екатерина Селиванова
  • Wow
  • Эзотерика
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров