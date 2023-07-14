26-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 14 июля
Сегодня, 14 июля, в 00:36 мск начались 26-е лунные сутки. Довольно тяжёлый и эмоционально нестабильный день. Как следует его провести, чтобы не попасть в неприятности, — в нашем материале.
14 июля в народе отмечаются Летние Кузьминки, этот праздник посвящён памяти мучеников-бессребреников Космы и Дамиана Римских. Святые считаются покровителями врачей. Работники медицинской сферы просят сил, защиты и помощи в делах. Также им молятся об избавлении от болезней.
Чего ждать от 26-х лунных суток, 14 июля 2023 года
Чего ожидать от 14 июля 2023 года, 26-х лунных суток? Фото © Shutterstock
26-й день лунного календаря наполнен пассивной энергетикой и протекает под стихией Земли. Преобладающим цветом в одежде стоит выбрать голубой, лазоревый и морской волны. Счастливое число — восемь. А защитные камни: хризопраз, аурипигмент, жадеит, жёлтый нефрит. А символами дня являются жаба, болото, лягушка-путешественница, омут и трясина.
Фаза Луны постепенно приближается к новолунию. Это один из самых тяжёлых периодов месяца, когда различные провокации и соблазны испытывают человека на стойкость. Важно оставаться спокойным, так как идёт проверка вашей силы воли. Относитесь к ситуациям с юмором и долей иронии. 26-е лунные сутки опасны тем, что эмоции, испытываемые сегодня, могут затянуть, словно болото. Поэтому если будете грустить и тосковать, то к концу дня можете погрузиться в тяжёлую депрессию, из которой не так-то просто выбраться. Хотя и чрезмерная радость ничего хорошего не принесёт. Лучше всего соблюдать золотую середину. Из-за нестабильного эмоционального состояния могут возникать различные конфликты, лучше не давать им возможности развиться в серьёзные ссоры и скандалы.
26-й лунный день: что можно делать 14 июля 2023 года
Что можно делать в 26-й лунный день, 14 июля 2023 года? Фото © Shutterstock
26-е лунные сутки не самое лучшее время для многих сфер жизни. Однако это не значит, что надо лечь под одеяло с головой и провести весь день в одиночестве. Чем можно заняться 14 июля?
- Благоприятное время для людей творческих профессий, а также работников области науки.
- Разрешается сдавать зачёты и экзамены, учиться.
- В 26-й день лунного календаря можно стричь волосы — это привлечёт счастье и радость.
- Отличный момент, чтобы зачать ребёнка.
- Допускаются физические нагрузки, однако небольшие.
- Заниматься домашними делами позволяется.
Народный праздник Летние Кузьминки, который отмечается 14 июля, имеет свои древние корни. В этот день было принято как можно раньше вставать на сенокос. Считалось, что тогда сена будет в разы больше. Чем ещё можно заниматься в эту пятницу?
- Согласно приметам, сегодня следует собирать ягоды и варить варенье. Тогда оно будет особенно ароматным и вкусным.
- Многие обычаи и приметы 14 июля связаны с малиной. Например, для защиты от нечисти раньше кусты этой ягоды перевязывались красной лентой.
- Ещё собирали малину до полудня и пять штук давали гуляющему супругу, чтобы остепенился.
- Раньше в этот день накрывали стол и приглашали в гости, устраивали застолья и танцы.
- Летние Кузьминки считаются хорошим днём для празднования свадьбы.
- Чтобы вам сопутствовала удача, порадуйтесь успехам других людей.
Что нельзя делать в 26-й день лунного календаря, 14 июля 2023 года
Что нельзя делать в пятницу, 14 июля, в 26-й лунный день? Фото © Shutterstock
В 26-е лунные сутки можно легко попасть в неприятности, оказаться под дурным влиянием, ввязаться в опасное мероприятие. Поэтому крайне важно соблюдать определённые правила и не лезть на рожон.
- Не ввязывайтесь в авантюру, если есть хоть малейшее сомнение в её законности. Иначе это приведёт к несчастьям и проблемам.
- Будьте очень осторожны на дороге, увеличивается риск автоаварий, угонов, столкновений.
- Старайтесь не создавать проблем на пустом месте.
- Не завидуйте и не испытывайте ненависть. Негативные чувства могут накрыть вас с головой, лучше их избегать.
- Не стоит в 26-й лунный день отправляться в путешествие или командировку. В конце обязательно будет ждать неудача. Заниматься переездом тоже нежелательно.
- Начинать новые дела не следует, это приведёт только к потерям и ущербу.
- Принимать серьёзных решений тоже не стоит.
- Постарайтесь общаться с людьми как можно меньше, откажитесь от ненужных контактов.
- 26-й день лунного календаря — один из худших, чтобы менять работу.
- Также нежелательно сегодня контактировать с начальством, совершать крупные финансовые операции и манипуляции с недвижимостью.
- Есть риск обострения хронических заболеваний, будьте внимательны со здоровьем, так как, если вовремя не оказать помощь, последствия могут быть смертельными.
Летние Кузьминки — праздник для кузнецов. Поэтому им сегодня работать запрещается. А что ещё нельзя делать 14 июля?
- Также запрещается совершать крупные покупки, сильно тратиться. Лучше сэкономить, тогда в семье будет достаток.
- Не следует испытывать зависть, иначе собственные желания не исполнятся.
- Не надо плакать, грустить или впадать в уныние.
- Не делитесь своими тайнами и не слушайте чужие. Иначе они станут достоянием общественности.
- Женщинам нежелательно убираться в квартире, делать ремонт, заниматься рукоделием.
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