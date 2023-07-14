26-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 14 июля

14 июля в народе отмечаются Летние Кузьминки, этот праздник посвящён памяти мучеников-бессребреников Космы и Дамиана Римских. Святые считаются покровителями врачей. Работники медицинской сферы просят сил, защиты и помощи в делах. Также им молятся об избавлении от болезней.

Чего ждать от 26-х лунных суток, 14 июля 2023 года

Чего ожидать от 14 июля 2023 года, 26-х лунных суток? Фото © Shutterstock

26-й день лунного календаря наполнен пассивной энергетикой и протекает под стихией Земли. Преобладающим цветом в одежде стоит выбрать голубой, лазоревый и морской волны. Счастливое число — восемь. А защитные камни: хризопраз, аурипигмент, жадеит, жёлтый нефрит. А символами дня являются жаба, болото, лягушка-путешественница, омут и трясина.

Фаза Луны постепенно приближается к новолунию. Это один из самых тяжёлых периодов месяца, когда различные провокации и соблазны испытывают человека на стойкость. Важно оставаться спокойным, так как идёт проверка вашей силы воли. Относитесь к ситуациям с юмором и долей иронии. 26-е лунные сутки опасны тем, что эмоции, испытываемые сегодня, могут затянуть, словно болото. Поэтому если будете грустить и тосковать, то к концу дня можете погрузиться в тяжёлую депрессию, из которой не так-то просто выбраться. Хотя и чрезмерная радость ничего хорошего не принесёт. Лучше всего соблюдать золотую середину. Из-за нестабильного эмоционального состояния могут возникать различные конфликты, лучше не давать им возможности развиться в серьёзные ссоры и скандалы.

26-й лунный день: что можно делать 14 июля 2023 года

Что можно делать в 26-й лунный день, 14 июля 2023 года? Фото © Shutterstock

26-е лунные сутки не самое лучшее время для многих сфер жизни. Однако это не значит, что надо лечь под одеяло с головой и провести весь день в одиночестве. Чем можно заняться 14 июля? Благоприятное время для людей творческих профессий, а также работников области науки.

Разрешается сдавать зачёты и экзамены, учиться.

В 26-й день лунного календаря можно стричь волосы — это привлечёт счастье и радость.

Отличный момент, чтобы зачать ребёнка.

Допускаются физические нагрузки, однако небольшие.

Заниматься домашними делами позволяется.

Народный праздник Летние Кузьминки, который отмечается 14 июля, имеет свои древние корни. В этот день было принято как можно раньше вставать на сенокос. Считалось, что тогда сена будет в разы больше. Чем ещё можно заниматься в эту пятницу? Согласно приметам, сегодня следует собирать ягоды и варить варенье. Тогда оно будет особенно ароматным и вкусным.

Многие обычаи и приметы 14 июля связаны с малиной. Например, для защиты от нечисти раньше кусты этой ягоды перевязывались красной лентой.

Ещё собирали малину до полудня и пять штук давали гуляющему супругу, чтобы остепенился.

Раньше в этот день накрывали стол и приглашали в гости, устраивали застолья и танцы.

Летние Кузьминки считаются хорошим днём для празднования свадьбы.

Чтобы вам сопутствовала удача, порадуйтесь успехам других людей.

Что нельзя делать в 26-й день лунного календаря, 14 июля 2023 года

Что нельзя делать в пятницу, 14 июля, в 26-й лунный день? Фото © Shutterstock

В 26-е лунные сутки можно легко попасть в неприятности, оказаться под дурным влиянием, ввязаться в опасное мероприятие. Поэтому крайне важно соблюдать определённые правила и не лезть на рожон. Не ввязывайтесь в авантюру, если есть хоть малейшее сомнение в её законности. Иначе это приведёт к несчастьям и проблемам.

Будьте очень осторожны на дороге, увеличивается риск автоаварий, угонов, столкновений.

Старайтесь не создавать проблем на пустом месте.

Не завидуйте и не испытывайте ненависть. Негативные чувства могут накрыть вас с головой, лучше их избегать.

Не стоит в 26-й лунный день отправляться в путешествие или командировку. В конце обязательно будет ждать неудача. Заниматься переездом тоже нежелательно.

Начинать новые дела не следует, это приведёт только к потерям и ущербу.

Принимать серьёзных решений тоже не стоит.

Постарайтесь общаться с людьми как можно меньше, откажитесь от ненужных контактов.

26-й день лунного календаря — один из худших, чтобы менять работу.

Также нежелательно сегодня контактировать с начальством, совершать крупные финансовые операции и манипуляции с недвижимостью.

Есть риск обострения хронических заболеваний, будьте внимательны со здоровьем, так как, если вовремя не оказать помощь, последствия могут быть смертельными.

Летние Кузьминки — праздник для кузнецов. Поэтому им сегодня работать запрещается. А что ещё нельзя делать 14 июля? Также запрещается совершать крупные покупки, сильно тратиться. Лучше сэкономить, тогда в семье будет достаток.

Не следует испытывать зависть, иначе собственные желания не исполнятся.

Не надо плакать, грустить или впадать в уныние.

Не делитесь своими тайнами и не слушайте чужие. Иначе они станут достоянием общественности.

Женщинам нежелательно убираться в квартире, делать ремонт, заниматься рукоделием.