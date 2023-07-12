Семейный гороскоп: Женщины каких знаков зодиака считаются худшими жёнами

Даже идеальные на первый взгляд супружеские пары сталкиваются с проблемами. Но одни могут их преодолеть, а другие сдаются без боя. Однако есть и женщины, способные превратить жизнь любимого мужчины в настоящий ад. С такими девушками, насколько бы они ни были хороши собой, не стоит заключать брак. Рассказываем, под какими знаками зодиака рождаются худшие жёны в мире.

1. Женщина знака зодиака Овен

Почему женщина знака зодиака Овен считается одной из худших жён? Фото © Freepik / cookie_studio

Девушки-Овны — сильные и энергичные личности. Вот только в семейной жизни это не всегда хорошо, так как они стремятся доминировать и управлять супругом. Это страстные, горячие и независимые женщины, готовка и воспитание детей не являются для них приоритетными задачами. Они мечтают достичь собственных целей, покорить немыслимые высоты и стать лучшей из лучших. Не каждый мужчина согласится покорно следовать приказам супруги и при этом не роптать. На такое пойдёт лишь безумно влюблённый. Однако если такой найдётся, то наверняка сможет докопаться до нежной и чувственной души девушки, рождённой под знаком зодиака Овен.

2. Девушки, родившиеся под знаком зодиака Дева

Стоит ли жениться на девушке знака зодиака Дева? Фото © Freepik

Женщины знака зодиака Дева любят порядок, в доме у них всё на своих местах, также умеют поддержать возлюбленного и оказать помощь при необходимости. Чем не идеальные жёны? Однако невероятно раздражительны. Если что-то идёт не как задумано, они будут придираться, требовать и истерить. Любой скандал с представительницами знака зодиака Дева рискует перерасти в крупную ссору или даже разрыв. Кроме того, такие девушки очень ревнивы, чем будут сводить с ума мужчину, пока он не сдастся и не сбежит.

3. Знак зодиака Телец

Насколько крепкие пары создают рождённые под знаком зодиака Телец? Фото © Freepik / lookstudio

Женщины-Тельцы трудолюбивые, самодостаточные и независимые, готовы создать невероятный уют в доме и окружить любимого комфортом. Чего ещё можно желать? Однако есть у них один недостаток: в отношениях представительницы этого знака зодиака довольно холодны. Не умеют проявлять любовь и чувственность, берут на себя многие обязанности, например финансовые. Не просят ни о чём супруга и всегда стараются справиться самостоятельно с любой задачей. Присущий женщинам знака зодиака Телец перфекционизм сильно давит на партнёра, так как требуют они немало и никогда не прощают ошибок. При этом какой-либо страсти и теплоты не проявляют. А потому согласиться на такие отношения может разве что сумасшедший или отчаянно влюблённый.

4. Жёны знака зодиака Близнецы

Какие недостатки есть у жён со знаком зодиака Близнецы? Фото © Freepik / prostooleh

Хорошо известно, что Близнецы не самый постоянный и надёжный знак. Попытки привязать их к себе и заставить быть идеальной супругой — откуда-то из мира фантастики. Они слишком свободолюбивы, чтобы обременять себя ответственностью и обязательствами. Родившиеся под знаком зодиака Близнецы — коммуникабельные, очаровательные люди, привлекающие к себе внимание. И, как следствие, склонны к флирту и изменам. При этом крайне ревнивы, и, стоит им заподозрить партнёра в предательстве, вернуть доверие Близнецов будет очень непросто. Жизнь с такими девушками похожа на аттракцион безумия — никогда не знаешь, что ждёт за поворотом.

5. Можно ли построить семью с девушками-Скорпионами

Почему не стоит жениться на девушках знака зодиака Скорпион? Фото © Freepik

Представительницы знака зодиака Скорпион прямые и честные, кроме того, они обладают притягательной сексуальностью и очарованием. Но для счастливой семейной жизни этого недостаточно. Эти дамы — жестокие и даже бессердечные личности. Они обожают устанавливать правила и требуют их беспрекословного исполнения. Подминая под себя домочадцев, супруги со знаком зодиака Скорпион не скупятся на унижения и конфликты, не идут на компромиссы, так как любят чувствовать себя победителями. Их отношение к близким можно с лёгкостью назвать садизмом. А вот найти готового на всё мазохиста не так-то и просто, поэтому браки женщин-Скорпионов редко держатся долго.