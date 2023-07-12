Эксперт разоблачила секреты гадалок и экстрасенсов, которыми те влияют на сознание людей

Различные гадалки и экстрасенсы понимают, что голос — это мощный инструмент воздействия на психику людей. Они пользуются этим, чтобы внушать даже самые невероятные установки и "предсказания". Об этом в беседе с Лайфом рассказала преподаватель по технике речи, автор курса "Сила голоса 2.0" Кристина Дейнеко.

"Их голос звучит уверенно, спокойно и часто обладает гипнотическим эффектом. Они подбирают слова таким образом, чтобы вызывать чувство удивления и восхищения, создавать впечатление, будто они обладают чем-то сверхъестественным", — отметила эксперт.

Она указала, что такие "специалисты" добавляют эмоциональные оттенки в свои высказывания, чтобы усилить воздействие на психику людей. Они могут использовать эмоциональные ключевые слова или выражения, чтобы вызвать сильные чувства, такие как надежда, страх, радость или тревога.

"Гадалки и экстрасенсы отлично задают вопросы. Человек, сам того не подозревая, всё о себе рассказывает. Причём голос у "магических специалистов" спокойный и дружелюбный, иногда по-отечески добрый", — сказала Дейнеко.

Она добавила, что предсказания различных гадалок и экстрасенсов основаны на манипуляциях и обмане. Они используют утверждения, которые можно применить ко многим людям. Например: "Вы встретите нового человека, который изменит вашу жизнь". А при проблемах с финансами и здоровьем предлагают различные заговоры и обряды за деньги.

Специалист отметила, что многие люди продолжают верить различным "волшебникам", несмотря на массу разоблачений. Она рекомендовала включать критическое мышление и не поддаваться влиянию шарлатанов.