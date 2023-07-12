Не обманет и не предаст: 5 имён самых верных мужей

Кто из мужчин способен достойно противостоять всяческим жизненным соблазнам? В отличие от большинства других, носители этих имён преданность и верность пустым звуком не считают. Поэтому с кавалерами, названными следующим образом, по славам таролога Галины Янко, можно попробовать построить семейное гнёздышко.

Мужчина по имени Сергей

Какие имена носят самые верные и порядочные мужья? Фото © Freepik / cookie-studio

По словам биоэнерготерапевта, у имён тоже есть свои знаки зодиака, им покровительствующие. И для Сергея это Весы, которые наделяют кавалера любовью к высоким моральным принципам, мудростью и верностью. Такого мужчину уж точно нельзя будет назвать ветреным искателем приключений. Он в целом будет стараться избегать соблазнов. "Сергей не приемлет вольностей и придерживается патриархального уклада в семье. А если влюбляется, то без промедления вступает в брак, храня верность своей избраннице", — рассказывает эксперт.

Артём

Ясновидящая продолжает, рассказывая, что к знаку зодиака Весы относится и Артём. Как и созвездием, именем мужчины управляет планета любви Венера, которая особенно ценит чувственность и искренность в отношениях. "На Артёма можно положиться во всём, ведь он ценит честность и доверие. Такой мужчина никогда не будет лгать и изворачиваться, и если любовь неожиданно закончится — уйдёт, расставив все точки над "i", — поясняет таролог Галина Янко. Благодаря качествам, дарованным знаком зодиака, носитель имени Артём создаёт для себя круг общения из людей, которым безоговорочно доверяет. Поэтому в девушках он также ищет в первую очередь надёжность.

Мужчина Георгий

А вот обладатель имени Георгий относится уже к огненным знакам зодиака, управляет им Стрелец. Именно из-за него мужчина обожает оказываться в компании красивых дам, которых можно впечатлить своими талантами и остроумием. "Георгий честен в собственных намерениях, поэтому, пока гуляет, не придерживается высоких моральных принципов. Однако ситуация меняется, когда мужчина женится", — говорит эксперт. По словам ясновидящей, для носителя имени Георгий семья — это всё. Удивительно, но ранее гулявший парень будет серьёзно считать, что жена даётся один раз и на всю жизнь. Поэтому постарается измениться ради неё и стать надёжным спутником, идеальным семьянином.

Мужчина по имени Егор

За кого лучше выйти замуж: имена мужчин, кто ни за что не предаст возлюбленную. Фото © Freepik

По словам биоэнерготерапевта, планетой мужчины с именем Егор окажется строгий и прагматичный Юпитер, который не любит метаний и неопределённости. Поэтому он наделит своего подопечного соответствующими качествами: парень не приемлет двуличия и лицемерия, рациональный и логичный в решениях, принципиальный. Если Егор женился, то точно станет для супруги надёжной опорой. Носитель этого имени окажется именно тем мужчиной, кто первый пойдёт на контакт с женщиной, когда в паре возникнет какая-то проблема. "Мужчина с указанным именем будет хранить верность до конца, поскольку иное поведение считает недопустимым для себя".

Анатолий