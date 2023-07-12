24-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 12 июля

12 июля в народе отмечается Петров день, Православная церковь празднует День святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Это один из великих христианских праздников, завершающий Петров пост. Именно сегодня происходит разговение (то есть первое употребление пищи после поста). Раньше на Руси в это время устраивали гуляния и игры, водили хороводы.

Чего ждать от 24-х лунных суток, 12 июля 2023 года

Чего ожидать от 12 июля 2023 года, 24-х лунных суток? Фото © Freepik / lookstudio

Правящей стихией 24-го лунного дня является металл, холодный и твёрдый, но вместе с тем гибкий и пластичный. Что с ним делать — решать самому человеку. Число дня — шесть. С одной стороны, благоприятное, но с другой — может проявлять агрессию, делает людей несговорчивыми и склонными к конфликтам. Чтобы этого избежать, следует шесть раз прочитать молитвы — энергетика числа придёт в равновесие, и скандалов можно будет избежать. Сегодняшний цвет — жёлтый и другие оттенки солнца. Человеку, надевшему их в среду, 12 июля, они подарят счастье, веселье, покой и радость. А золотой символизирует процветание и власть.

Тотемное животное 24-х лунных суток — медведь. Этот зверь тоже довольно неоднозначный. В один момент он спит или играет, но стоит зайти на территорию хищника, как беспощадно прогонит нарушителя. Знак дня — медвежья пещера, символизирующая выход из тёмного мира. Это значит, что людям удастся найти решение любой запутанной ситуации, даже если сначала кажется, что его нет. Талисманы защиты 24-го дня лунного календаря — малахит, нефрит, обсидиан и чёрная яшма. Они придадут уверенности, помогут избежать конфликтов, поспособствуют в поиске возлюбленного или укреплении отношений.

24-й лунный день: что можно делать 12 июля 2023 года

Что можно делать в 24-й лунный день, 12 июля 2023 года? Фото © Freepik / Kireyono_Yuliya

Чем следует заняться в 24-е лунные сутки, чтобы удача была на вашей стороне, а звёзды сложились благоприятно, — рассказываем. 24-й день лунного календаря — время для начала новых крупных дел, глобальных проектов, осуществления важных планов.

Разрешается принимать решения.

Идеальное время, чтобы сменить профессию или вид деятельности.

Подходящий день для работы в коллективе, бизнеса, общения с друзьями и знакомыми, операций с финансами.

Разрешается проводить любые действия, касающиеся недвижимости.

24-й лунный день благоприятен для людей творчества и науки, любые связанные с этими сферами мероприятия ждёт успех.

Прекрасное время, чтобы заняться спортом и физическими нагрузками.

Уделите внимание домашним делам: уборке, ремонту.

Если желаете зачать ребёнка, то день самый подходящий.

12 июля отмечается Петров день. Согласно народным приметам, в это время важно было соблюсти определённые традиции. Раньше поднимались ранним утром, шли на возвышенности и разжигали костры, чтобы встретить рассвет. Затем смотрели на поведение светила и по нему определяли, каким будет год. Если солнце сияло ярко, как бы радовалось дню, значит, впереди ждали удача, богатство и счастливые события. А вот тусклое, наоборот, сулило горе и проблемы.

Дорогому человеку, которому желаете хорошего, в праздник Петра и Павла нужно подарить новое полотенце. Тогда оно станет сильным оберегом и защитит от напастей.

Интересным обрядом, дарующим здоровье, было умывание из трёх родников или ключей. Но если такой возможности нет, то умыться было достаточно из одного из них.

Верующим следует сходить в церковь, помолиться Петру и Павлу, особенно если человека мучили проблемы, тяжёлые мысли, навязчивые страхи, сильный стресс или депрессия. Искренняя молитва очищала душу и избавляла от переживаний. Надо дать милостыню нуждающимся.

Можно устраивать пиры, приглашать друзей, родственников и есть продукты, запрещённые во время поста.

Так как апостол Пётр был рыбаком, большим вниманием и почтением пользовалась рыба. На столе она обязательно должна была быть, а также и другие морепродукты.

Что нельзя делать в 24-й день лунного календаря, 12 июля 2023 года

Что нельзя делать во вторник, 12 июля, в 24-й лунный день? Фото © Freepik / Drazen Zigic

В целом 24-е лунные сутки — благоприятный период, но всё же некоторые вещи делать сегодня не следует. Не стоит переезжать на новое место, отправляться в поездку.

Нежелательно сдавать экзамены и зачёты.

День предназначен для активности, отдых может вам навредить.

Нельзя выяснять отношения, это приведёт к ссоре.

Не следует в этот день жениться или делать предложение.

В 24-й день лунного календаря нельзя стричь волосы, иначе можно заболеть.

Запрещено при разговоре с собеседником давить на него, отпускать грубые шутки и проявлять цинизм. Это неизменно приведёт к конфликту.