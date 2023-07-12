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12 июля, 13:08

"Большая проверка": Нумеролог предупредила о "кармическом уроке" в 2024 году

Нумеролог Иванова: В 2024 году людей ждут проверки на честность и справедливость

В нумерологии число следующего 2024 года — 8. Это означает, что людей ждут проверки на честность, справедливость и доверие в дружбе и любви. Об этом заявила кармический нумеролог Фиеста Иванова.

"Главный кармический урок 2024 года — научиться доверять человеку, команде, родным. Это будет большая проверка. Если пойти против и находиться в постоянном ожидании, что вас предадут, то так и произойдёт. Важно самому не предавать и не обманывать никого", — отметила она в беседе с "Тульской службой новостей".

Иванова добавила, что в 2025-м главным числом будет 9, что говорит о подведении итогов. А в 2026-м наступит новое время — начало чего-то хорошего.

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Никита Осипов
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