Эти 5 магических предметов обязаны быть в доме, чтобы в нём всегда водились деньги

Деньги — это то, чего мы все хотим видеть в жизни, да чтобы их было побольше. Как же можно привлечь финансовое благополучие в дом? Рассмотрим пять магических предметов, которые поспособствуют наполнению кошельков крупными купюрами.

1. Денежная жаба приманивает к себе деньги

Символы богатства: какие предметы нужно иметь в доме? Фото © Shutterstock

Денежная жаба — символ богатства и процветания, поэтому обязательно разместите её в доме, чтобы морда смотрела на входную дверь и приветствовала гостей. Поверьте, это привлечёт удачу и деньги. Денежную жабу можно приобрести в магазине или даже сделать своими руками. Она должна быть выполнена из золота или позолоченных материалов.

2. Копилка — символ благополучия

Деньги и фэншуй: как использовать предметы для привлечения богатства. Фото © Shutterstock

Копилка — это необходимый предмет в каждом доме, чтобы регулярно откладывать деньги. Вы можете выбрать любую форму и размер, главное, чтобы она была удобной для вас и помогала выработать дисциплину в финансовых вопросах. Копилка должна располагаться в зоне богатства, например, на столе или в углу комнаты, где установлен сейф или просто хранятся деньги.

3. Робот-пылесос поможет обогатиться

5 предметов, которые помогут вам стать богаче. Фото © Freepik

Кажется, что робот-пылесос не имеет никакого отношения к финансам, но это не так. Деньги не любят беспорядок, поэтому ваш дом должен быть максимально чистым и ухоженным. Такой робот поможет поддерживать порядок, поэтому почистит денежную энергию квартиры или даже запустит её вновь. Это устройство эффективно убирает пыль и грязь и позволяет вам сосредоточиться на других важных делах, которые могут принести прибыль.

4. Побольше зеркал для привлечения денежной энергии

Что нужно иметь в доме, чтобы деньги всегда водились? Фото © Shutterstock

Зеркала не только помогают нам выглядеть лучше, но и являются мощным инструментом в фэншуй. Они могут помочь активировать энергию денег и привлечь богатство в ваш дом. Расположите стекляшки так, чтобы они отражали образы денег, например, банкноты или монеты. Кроме того, считается, что зеркала необходимо часто протирать, чтобы расчистить путь для "денежного канала".

5. Замиокулькас прибавит денег в кошелёк

Как привлечь деньги в дом: 5 магических предметов. Фото © Shutterstock

Замиокулькас, или долларовое дерево, считается одним из самых мощных символов богатства и процветания. Он помогает привлекать деньги и сохранять их в доме. Разместите это растение в зоне богатства, например, в углу комнаты, где находится сейф или копилка. Замиокулькас не требует особого ухода, но нуждается в регулярном поливе и подкормке.