Психологи наконец поняли, почему беременная Рианна так любит оголяться на публику

Неотразимая и очаровательная Рианна не перестаёт шокировать своими полуобнажёнными нарядами, каждый из которых смелее предыдущего. Некоторые образы настолько откровенны, что, по мнению поклонников, больше подходят для спальни. Однако эпатажной и раскрепощённой певице хватает смелости показаться в них на публике. Отчего Рианна так любит выставить свой округлившийся животик на всеобщее обозрение? Ответ наконец найден. Причину назвала модный психолог, доктор философии и профессор Кэролин Мэйр.

Почему беременные образы Рианны восхищают всем мамочек в мире? Фото © ТАСС / АР / Vianney Le Caer

Началось всё с выступления звезды на Суперкубке, когда она, одетая в красное, впервые заявила о беременности. И наглядно продемонстрировала, подчеркнув округлившийся живот. Позже знаменитость надевала прозрачные платья, топы, облегающие наряды, совершенно не скрывая и не стесняясь интересного положения.

Психолог отметила, что причина такой смелости — в ощущении красоты и суперуверенности Рианны. Певица считает себя привлекательной и сексуальной. Именно поэтому некоторые её наряды, кажется, больше подходят для спальни, чем для выходов в свет. При этом чем непристойнее выглядит звезда, тем более заурядно смотрится рядом с ней её партнёр — рэпер A$AP Rocky. Он совершенно не соответствует сексуальному стилю супруги. Отчего, по словам эксперта, это выглядит односторонне. Так как мужчина её не поддерживает. Их образы резко контрастируют друг с другом.

Психологи объяснили, почему певица Рианна так смело демонстрирует свой живот и беременность.

"Что странно, так это то, что её партнёр не одевается сексуально и не соответствует её соблазнительному стилю во время беременности. Это довольно важный момент в жизни Рианны, но он выглядит гораздо более непринуждённо, расслабленно и заурядно", — отмечает профессор Мэйр.

Большое внимание психолог и уделила красному цвету, который часто выбирает певица для своих образов. Как отмечает Кэролин, это можно трактовать как готовность знаменитости к сексу. К примеру, популярная сейчас прозрачная ткань довольно непристойна. Таким образом, дело не только в демонстрации живота, но и в желании выглядеть привлекательно и дразняще.

Рианна любит откровенные прозрачные наряды и красный цвет, чтобы подчеркнуть свою сексуальность. Фото © ТАСС / ЕРА / CAROLINE BREHMAN

"Рианна использует много красного, например красную помаду и лак для ногтей. Это оказывает не только психологическое, но и биологическое влияние. Когда мы видим красный цвет, он фактически увеличивает частоту сердечных сокращений из-за его ассоциации с кровью и опасностью. Красный цвет не только делает нас более привлекательными для других, но и заставляет чувствовать себя более привлекательными. Из-за этих ощущений мы и на самом деле такими становимся, потому что у нас появляется эта атмосфера уверенности", — объяснила Мэйр изданию The Sun.

Таким образом, психолог подводит итог, что откровенные наряды Рианны не только щекочут её эго, но разрушают барьеры традиционных образов беременных женщин и вводят новую моду. Ведь, даже будучи в интересном положении, всем хочется чувствовать себя сексуальными и привлекательными.