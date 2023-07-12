Психолог дала совет, как простить причинившего сильную боль

Человек, который не умеет прощать других, боится совершать ошибки и постоянно критикует себя. Есть метод, который позволит изменить ситуацию. Он основан на технике рефлексивного письма. Подробнее о нём рассказала психолог, спикер, ментор позитивного мышления Лилит Эдирнелян.

"Напишите на бумаге всё, что хотели бы сказать человеку, который вас обидел, опишите ему свои чувства и эмоции. А дальше каждый день перечитывайте и дополняйте письмо, если необходимо. В какой-то момент вы почувствуете, что вам больше нечего добавить", — советует она.

По словам психолога, надо продолжать читать письмо до тех пор, пока оно не перестанет вызывать эмоциональный отклик. Со временем человек увидит, как его обида становится меньше. При этом сначала он может почувствовать опустошение, а затем — лёгкость, свободу, радость и счастье.

В беседе с РИАМО психолог подчеркнула: прощать важно не потому, что так диктует социум. Сделать это нужно для себя, чтобы перестать пребывать в боли и негативе.