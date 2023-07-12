Эксперт назвала самые жестокие мужские манипуляции и рассказала, чем они опасны для психики женщин

Самое важное, что надо знать о мужских манипуляциях, рассказывает эксперт, — это что они не имеют никакого отношения к любви. "Единственная цель манипулятора — обрести власть, чтобы получить желаемое: отношения, деньги, секс, помощь, сочувствие и т.д.". И до тех пор, пока такими изощрёнными методами мужчина будет это от вас получать, манипуляции с его стороны не прекратятся. И подобные действия со стороны партнёра — всегда признак токсичных отношений. Поэтому так важно знать самые опасные приёмы манипулятора.

Газлайтинг

Какими манипуляциями чаще всего пользуются мужчины, когда хотят управлять женщиной. Фото © Shutterstock

Типичные приёмы газлайтинга, как рассказывает психотерапевт Александра, можно распознать по следующим фразам: "Я такого не говорил", "Ты всё неправильно поняла", "Ты всё придумала", "Не раздувай из мухи слона", "Ты принимаешь всё слишком близко к сердцу", "Ты сошла с ума" и подобным. Цель такой манипуляции в том, чтобы заставить вас почувствовать, что то, что вы делаете, думаете, чувствуете, — неправильно, мужчина стремится обесценить ваши чувства и успехи. Газлайтинг может быть непреднамеренным, но от этого он не перестаёт быть опасной манипуляцией.

Цель газлайтинга — заставить вас сомневаться в себе, своих словах и поступках. То, что вам казалось правильным и логичным, манипулятор называет ошибочным и несущественным. Человек, подвергшийся газлайтингу, в лучшем случае становится неуверенным в себе, в худшем — начинает думать, что постепенно сходит с ума, теряет своё "я" Александра Илларионова психотерапевт

Манипуляция молчанием

В этом сценарии манипулятор перестаёт разговаривать с вами. При этом он действительно может быть расстроен словами или поступками женщины. Но использует молчание как месть, как способ сохранить свою власть и заставить вас поверить, что вы совершили вопиющий проступок, искупить который можно только огромными усилиями.

"В эпоху цифровых коммуникаций молчание стало особенно популярной манипуляцией, так как теперь молчать можно не только лично, но и не отвечая на сообщения и звонки", — поясняет эксперт. И продолжает, говоря, что молчание как мужская манипуляция не имеет ничего общего с тишиной от человека, которому нужно время для принятия решения. Во втором случае тот обычно объясняет свой поступок и просит дать ему время, манипулятор же объяснять ничего не будет.

Игра на жалости

Женщины по природе очень чувствительны и эмоциональны, и мужчины часто используют это в своих манипуляциях Александра Илларионова психотерапевт

Как такая манипуляция может разыгрываться мужчиной? Рассказами и историями о том, как партнёров не любили родители; как они осыпали бывших девушек цветами и подарками, а те в ответ изменяли; как их предавали лучшие друзья, и тому подобными сказками.

Поскольку история, рассказанная манипулятором, обязательно вызовет сочувствие, женщине захочется утешить его, помочь, быть рядом. "Вы уже чувствуете близость с этим человеком, потому что он открыл вам душу, рассказав самое сокровенное, согласны на многое. И именно этого ждёт от вас манипулятор".

Игра на чувстве вины

Самые жестокие мужские манипуляции, которые постоянно в ходу. Фото © Shutterstock

В любой ситуации манипуляторы стараются избежать ответственности, переложив её на чужие плечи. Им свойственно преувеличивать или даже говорить неправду, только чтобы представить себя в более позитивном свете. "Они даже могут переложить вину на вас, заставив усомниться в себе и в том, что на самом деле произошло", — подмечает психотерапевт. И продолжает, говоря, что игра на чувстве вины — это ещё одна форма газлайтинга. Потому что женщина начинает чувствовать ответственность за то, чего никогда не делала.

Чувство вины будет срабатывать каждый раз, когда вам станут напоминать, как много для вас сделали, чем пожертвовали. Всё это попытка вызвать в вас желание искупить долг. Но проблема в том, что искупить его не получится Александра Илларионова психотерапевт

Манипуляция пассивно-агрессивным поведением

Манипулятор может использовать тактику избегания, уклоняясь от общения и обсуждения проблемы. Привлекать внимание, делая слишком драматичные жесты, закатывать глаза, надувать губы, добиваясь того, чтобы вы согласились на его условия или сделали то, что он от вас требует.

В этом случае мужчина-манипулятор стремится продемонстрировать не то, что чувствует на самом деле. Фраза, что всё хорошо, сказанная сквозь зубы, — типичный пример такого поведения Александра Илларионова психотерапевт

Как итог психотерапевт Александра Илларионова советует поговорить об этом с партнёром или кем-то другим, обозначить свои границы и относиться с сочувствием к себе, а не к манипулятору. Также следует обратиться за помощью к специалисту в области психического здоровья, если столкнулись с жёсткими манипуляциями от мужчины в отношениях.