Что делать, если у партнёра либидо ниже, чем у вас: 6 советов, которые спасут отношения
Даже у людей в паре могут не совпадать потребности в сексе. Лучше, конечно, выяснить это ещё на ранних этапах и разойтись. Но что делать, когда любовь уже связала вас намертво и расставаться — не вариант? Рассказываем!
То, как часто мы хотим заниматься сексом, определяет половая конституция, которая бывает высокой, средней и низкой. Когда у мужа ниже либидо, чем у вас, это может стать серьёзным вызовом для отношений. Не стоит поддаваться панике и думать, что близок конец вашей интимной жизни. Есть ещё возможность сохранить свои отношения здоровыми и счастливыми. Собрали шесть советов, которые помогут вам преодолеть эту трудность.
1. Общайтесь со своим мужчиной
У мужа низкое либидо, что делать? Фото © Freepik / Lookstudio
Если заметили, что у мужа либидо ниже, чем у вас, важно открыто и честно обсудить это с ним. Не надо стесняться говорить о своих потребностях и желаниях. Спросите у супруга, что он думает об этом и какие у него предложения. Это может помочь найти компромисс и решение, которое в итоге устроит вас обоих.
2. Не давите на партнёра
Важно помнить, что у каждого человека свой темп и потребности. Если вы будете навязывать свои желания и требовать от партнёра более активной интимной жизни, это может привести к обратному эффекту. Он может начать чувствовать давление и отторжение, что только усилит проблему.
3. Не сравнивайте своего любимого с другими мужчинами
Как сохранить здоровые отношения, когда у мужа низкое либидо. Фото © Freepik
Когда чувствуете, что у вашего партнёра ниже либидо, чем у вас, может быть легко начать сравнивать его с другими мужчинами. Однако это только ухудшит ситуацию. Каждый человек уникален, у всех своя половая конституция — высокая или не очень. Поэтому сравнение в любом случае будет неуместно. Вместо этого сосредоточьтесь на том, что делает партнёра уникальным и ценным для вас. Если только секс не главное в этих отношениях для вас.
4. Найдите новые практики
Попробуйте экспериментировать с новыми практиками и подходом к интимной жизни, найти что-то более подходящее для вас и мужчины. Это может включать в себя определённые техники, игрушки, новые позы и т.д. Важно понимать, что наши потребности и предпочтения могут со временем меняться, поэтому важно открыто обсуждать это с партнёром и находить новые способы удовлетворения друг друга.
5. Обратитесь за помощью к специалисту
Что делать, если муж не хочет секса. Фото © Freepik
Если проблемы продолжаются, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалисту. Психолог или сексолог помогут вам и партнёру разобраться с проблемой и найти решение, которое будет устраивать обоих.
6. Не забывайте про любовь и уважение
Важно помнить, что любовь и уважение являются основой здоровых отношений. Не забывайте проявлять поддержку, даже если у вас возникают разногласия по поводу интимной жизни. В конечном итоге любовь и уважение помогут вам преодолеть любые трудности.
Вот шесть советов, которые помогут вам сохранить психологическое здоровье и счастье в паре с человеком, у которого либидо ниже вашего. Не забывайте, что отношения требуют постоянной работы и внимания, но с правильным подходом вы сможете преодолеть любые невзгоды.
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