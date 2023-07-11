Психолог поделилась советами по улучшению отношений со свекровью и тёщей

Чтобы наладить отношения с тёщей или свекровью, необходимо соблюдать ряд правил, о которых вы договоритесь "на берегу", рассказала семейный психолог Светлана Лукка.

В первую очередь, по словам специалиста, следует договориться о том, какие темы можно поднимать в совместном общении. К примеру, вы готовы обсуждать свои интересы или работу, но у вас "закипает мозг" после надоедливых вопросов про появление внуков, то обязательно дайте об этом знать. А ещё для установления гармонии в отношениях с родственниками второй половинки эксперт рекомендует избегать конфликтных ситуаций. Любую ссору взрослые люди решают разговором, а вот убегать от проблем — это удел инфантильных. Также необходимо устанавливать форматы встреч и соблюдать правила общения. Родители должны быть непререкаемым авторитетом для своих детей, а старшее поколение должно всегда про это помнить.

"Не допускайте вмешательства родителей в ваши отношения с партнёром или с вашими детьми. Это те вопросы, которые всегда решаются внутри семьи и не терпят свидетелей. Именно в этих моментах лучше всё и сразу обсудить открыто, не используя полунамёков и незаметной смены темы. Здесь границы вашей семьи должны быть обозначены очень чётко", — сказала Лукка в беседе с газетой Metro.

В заключение психолог призвала не лезть в семейные споры и не пытаться победить токсичную тёщу или свекровь. Здесь игра совершенно не стоит свеч, так как впоследствии вы сделаете больно второй половинке и сами можете стать козлом отпущения.