Девушки поделились полезными советами психологов, и это сэкономит вам десятки тысяч рублей

Многие думают так: если хочешь, чтобы жизнь стала лучше, — идёшь к психологу. Но что, если вы не готовы тратить десятки тысяч рублей на консультации? Несколько девушек на Reddit поделились своими самыми полезными советами, которые они записали у личных психотерапевтов. И это сокровище, которое нам досталось бесплатно.

"То, что работало тогда, не будет работать сейчас. Это значит, что инструменты, которые были созданы, чтобы пережить травму в детстве, совсем не обязательно будут играть вам на пользу во взрослом возрасте. Нужно осваивать новые навыки и более совершенные психологические инструменты", — radhirrim.

Семь полезных советов от психологов, которые реально помогают. Фото © Shutterstock

"Если вам трудно изложить всё, что вертится в голове, а на бумаге — потому что [писать] слишком много, представьте, как это всё тяжело носить с собой 24 часа в сутки семь дней в неделю. С тех пор как я это осознала, стала вести дневник даже в самые мрачные времена, это очень сильно мне помогло", — NostalgicAmbrosia13.

"Дерьмо ведь тёплое. Звучит грубо, но зато очень ёмко. Значит, что людям свойственно сидеть в сложившихся обстоятельствах, потому что это удобно и они к ним привыкли, пусть даже эти обстоятельства дерьмовые", — Iworkinfashionblah.

"Вы не можете контролировать поведение других людей. Но вы можете контролировать то, на каком расстоянии от себя вы держите этих людей", — 0_0moon0_0.

Советы от девушек: как достичь успеха без платных консультаций психологов. Фото © Shutterstock

"Не верь всему, что думаешь. В основном это касается историй, которые мы рассказываем себе о мире, самих себе и самоценности", — searedscallops.

"Ваши чувства обоснованны, но они не всегда верны. Психолог сказала мне это в контексте обсуждения синдрома самозванца. Тогда, по ощущениям, я была в одном шаге от потери всего, к чему стремилась. Конечно, я чувствовала это — находилась в режиме выживания с самого детства. Однако на самом деле я отлично справлялась со своей работой, у меня был любящий жених (теперь уже муж) и друзья, которые заботились о моём благополучии так же, как и я об их. Я бы никого и ничего не потеряла", — Blitzy423.

Топ-7 лучших советов психологов для женщин и мужчин. Фото © Shutterstock

"Ты опять пытаешься предсказать будущее! Всякий раз, когда моё беспокойство зашкаливает, я начинаю думать о чужих мыслях и мотивах в мою сторону. Теперь каждый раз в таких ситуациях я слышу её голос [психолога], произносящий эту фразу, и она возвращает меня обратно. Напоминает, что я не умею читать мысли и предсказывать будущее", — breakfastfordinner11.