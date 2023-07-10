Пять, казалось бы, неважных деталей в образе, которые превращают вас в неряху

Внешний вид имеет огромное значение в нашем обществе, и важно следить за деталями в своём образе. Некоторые элементы, которые кажутся незначительными, могут сделать внешний вид неряшливым и неопрятным. Рассмотрим пять, казалось бы, неважных деталей, которые могут превратить вас в неряху. А также подскажем, как их исправить.

1. Короткие шорты

Как правильно выбирать детали для стильного образа? Фото © Freepik / halayalex

Шорты даже летом могут оказаться проблемой, если фасон слишком короткий или не сочетается с остальными элементами образа. Но если вы всё равно хотите их носить, выбирайте модели средней длины или более длинные брюки-шорты. Также обратите внимание на материал: шорты должны быть изготовлены из качественных тканей, которые не линяют и не растягиваются со временем.

2. Очки на голове

Секреты безупречного стиля: как не превратиться в неряху в глазах окружающих. Фото © Freepik / solominphoto

Очки на голове выглядят неуместно и, мягко говоря, безвкусно, тем более если вы находитесь в помещении. Этот аксессуар принято носить на лице, а не где-то ещё. Если у вас есть необходимость временно снять очки, положите их в чехол или сумку. Так вы и сохраните аксессуар в целости, и не навредите своему имиджу.

3. Неухоженные ноги

Как сделать свой образ более стильным? Фото © Freepik / karlyukav

Отсутствие педикюра также сделает ваш образ неряшливым. Не забывайте следить за ногтями на ногах и носить ухоженные туфли. В качестве домашнего ухода за ногтями на ногах можно использовать пилочку, щипчики и масло для кутикулы. Если у вас нет времени на процедуры в салоне красоты, выход есть. Носите закрытую обувь, чтобы скрыть неряшливые ногти.

4. Полупрозрачные ткани

Пять деталей, которые могут убить ваш образ. Фото © Freepik / Anastasia Kazakova

Полупрозрачные материалы чаще всего выглядят вызывающе и неуместно. Лучше всего выбирать ткани, которые не просвечивают, или носить их в сочетании с другими, более плотными элементами одежды. Если вы не хотите отказываться от полупрозрачных тканей, носите их с нейтральными брюками или юбками, чтобы создать баланс между открытыми и закрытыми участками тела.

5. Слишком много цветов в образе

Как избежать ошибок в своём образе? Фото © Freepik / master1305

Использование слишком многих ярких цветов в одном образе также делает его неряшливым. Лучше всего выбирать несколько оттенков и сочетать их в пропорциях, которые приятны глазу. Например, вы можете создать образ из трёх цветов: базовый (скажем, чёрный), дополнительный (тот же серый) и яркий (образно, красный). Такой подход позволит вам создать интересный и стильный образ, не переборщив с яркими оттенками.