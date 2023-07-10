Аллергикам рассказали, чем заменить химические растворы для уборки, которые вызывают сыпь и астму

Бытовая химия нередко богата на содержание фосфатов, поверхностно-активных веществ, ацетона, аммиака, отбеливателей и абразивов, которые могут стать причиной приступов астмы и раздражения слизистых. Во избежание аллергических реакций при уборке стоит использовать как можно меньше химических чистящих средств. О том, как выйти из положения, россиянам рассказала химик Татьяна Дроганова.

"Чрезмерное использование моющих средств является одной из причин кожной и респираторной аллергии. Средства бытовой химии могут вызвать раздражение и воспаление слизистых оболочек, сыпь на коже, затруднение дыхания, кашель, даже приступы астмы", — объяснила эксперт в беседе с NEWS.ru.

Хорошей альтернативой химической жидкости для мытья пола может стать столовый уксус, отметила химик. Если развести его в низкой концентрации — полстакана уксуса на два литра воды, — он хорошо справится с очисткой поверхностей, не оставляя разводов. А слегка смоченная в растительном масле тряпочка или ватный тампон хорошо подойдут для возвращения потускневшему ламинату былого блеска.

Кроме того, с помощью натуральных средств можно очищать и напольные покрытия, к примеру ковры. Для этого нужно развести уксус с водой в пропорции 1 к 10, добавить в раствор чайную ложку поваренной соли, после этого его можно наносить на губку и приступать к удалению грязи. В заключение Дроганова поделилась ещё одним советом по очистке покрытия пола: соду нужно смешивать с газированной минералкой до тех пор, пока не образуется паста, которую необходимо нанести на ковёр и пропылесосить.