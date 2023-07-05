Химик рассказала, какие "сюрпризы" может преподнести прошлогодний крем от загара

Многие россияне, отправляясь на пляж, забывают купить солнцезащитные средства и достают из закромов прошлогодние. Однако такие кремы не только не помогут от палящих лучей, но и нанесут вред коже. Как понять, что средство пора выбросить и какие проблемы могут возникнуть, если всё же им воспользоваться, Лайфу рассказала преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Екатерина Тишина.

Прежде всего она советует выбрасывать крем, если у него вышел срок годности. Поскольку консерванты, которые сохраняют состав средства от загара, тоже прекращают действовать. Применение просрочки может привести к аллергии, раздражению, покраснению кожи.

Ещё один негативный фактор, влияющий на средства от загара, — жара: под воздействием высокой температуры на пляже постепенно происходит расслоение крема на водную и жировую фракции, активные компоненты разрушаются или теряют концентрацию, а значит, средство становится куда менее эффективным.

"То есть заявленные в инструкции три часа спасения от палящих солнечных лучей могут превратиться в два и даже один час. А это уже опасность обгорания и серьёзных ожогов, особенно на юге", — предупредила Тишина.

Может подвести и герметичность флакона: крем от загара открывается и закрывается многократно и во время использования в него могут попасть частицы песка с рук или пляжного полотенца, бактерии, другие вредные микроорганизмы, которые за год размножатся. Поэтому при использовании следующим летом такой крем вполне может стать источником инфекции кожи или других заболеваний, отмечает эксперт.

Как понять, что солнцезащитный крем пришёл в негодность? Изменилась его структура: он стал жидким, поменял цвет или запах. Такой крем больше не выполняет свои функции и, более того, может быть опасен.

Изменился запах, особенно это касается масла для загара.