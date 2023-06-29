Врач назвал три категории людей, которым не стоит загорать

Летом многие любят проводить время на пляже или в парке в надежде приобрести красивый загар. Однако для некоторых людей солнечные ванны могут быть противопоказаны. Три категории пациентов, которым стоит проконсультироваться с врачом перед тем, как загорать, Лайфу назвал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург и кандидат медицинских наук Александр Гоев.

"Перед тем как загорать, стоит проконсультироваться с дерматологом рыжим людям или людям с очень светлой кожей. Светлый или рыжий — значит, количество меланина значительно снижено в коже. Соответственно, защитные свойства кожи сильно ниже, чем у смуглых людей", — напомнил врач.

Ещё одна категория людей, которым онкологи не рекомендуют загорать совсем, — это те, у кого на теле большое количество родинок и папиллом. Причина в агрессивном воздействии ультрафиолета, который повлияет на эти образования негативно.