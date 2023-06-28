Врач рассказал, действительно ли сметана помогает от солнечных ожогов

Любимое времяпрепровождение летом — отдых на пляже. Понятно, почему воздействие солнца очень полезно для здоровья в любом возрасте. Под воздействием ультрафиолета укрепляется иммунитет, в организме вырабатывается витамин D, становятся крепче кости. Но "передозировка" солнца приносит уже не пользу, а вред. Что делать, если безнадёжно обгорели, Лайфу рассказал кандидат медицинских наук, преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Гоев.

"Когда мы долго находимся на солнце, наша кожа испытывает стресс и в ответ вырабатывает красящий пигмент — мелатонин, который защищает её от ультрафиолетового излучения. По сути, любой загар — это солнечный ожог. И только от степени ожога зависит, насколько легко и безболезненно перенесёт его организм", — подчеркнул собеседник Лайфа.

По словам врача, солнечный ожог лёгкой степени не вызывает большого дискомфорта. Визуально это покраснение и гиперемия кожного покрова. Есть неприятные ощущения вроде покалывания, стянутости или сухости кожи. Но эти симптомы уже говорят о том, что загара вам хватит. Солнечный ожог средней степени уже сопровождается повышением температуры тела и сменой эпителия. Тяжёлый солнечный ожог — это ожог с волдырями, высокой температурой, слабостью, сильным болевым синдромом.

"Если вы обгорели на солнце, приобретите препарат пантенол, который выпускается в виде мази или спрея. Он окажет противоожоговое воздействие, ускорит регенерацию кожного покрова, уменьшит боль, даст противовоспалительный эффект. Любимые народные средства (кисломолочные продукты) куда менее эффективны. Разве что сметана создаёт жировую плёнку, облегчив состояние кожи", — напомнил хирург.

Также для восстановления после обгорания Гоев рекомендует уйти в прохладное помещение, на свежий воздух, принять прохладный душ. Пейте большое количество жидкости, причём не лимонад или пиво, а чистую прохладную воду, допустимо — с небольшим количеством сока лимона или лайма. После солнечного ожога избегайте горячей ванны, физической активности, позаботьтесь, чтобы место ожога не натирала одежда.

А вот при появлении волдырей, серьёзном повышении температуры тела, сильной боли и слабости нужно немедленно обратиться к врачу.

Ещё несколько советов, как не получить ожог на солнце: С осторожностью загорайте у воды. Там, как правило, прохладнее, дует ветерок, вода при купании охлаждает тело, поэтому симптомы обгорания начинают ощущаться позже.

Никакого алкоголя на солнце!