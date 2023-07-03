Must Have на пляж: Составлен топ-12 самых нужных бьюти-средств, без которых не обойтись на море

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3 июля, 10:48

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Врач Юцмюц объяснила, почему нужно взять с собой на море витамин Д

<p>Обложка © Freepik</p>

Обложка © Freepik

Под воздействием солнца состояние кожи ухудшается и процессы старения ускоряются, также есть риск возникновения рака кожи или меланомы. Об этом Лайфу рассказала дерматовенеролог, врач-косметолог Центральной поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Басманной улице Елена Юцмюц.

"Необходимо "спасать" себя от негативного воздействия УФ-излучений, а красивый ровный тон кожи получать за счёт безопасного спектра излучения. Для этого нужен комплексный подход, специальный уход за кожей и волосами, забота о своём организме не только снаружи, но и изнутри", — пояснила она.

Перед отъездом уточните у врача, в каком объёме принимать витамин Д во время отпуска, ведь именно он помогает защититься от вредного излучения. Женщинам можно посетить косметолога и пройти процедуры по глубокому увлажнению кожи, обычно основанные на гиалуроновой кислоте. Как вариант — сделать биоревитализацию, посоветовала медик.

"В аптеке необходимо приобрести витамины и набор косметических средств именно для чувствительной кожи, поскольку процесс загара всегда происходит через воспаление кожи", — продолжила доктор.

В идеале в вашем багаже должны быть:

  1. Упаковки с витамином Д.
  2. Спонжи для мягкого очищения кожи (скрабом на море пользоваться не следует).
  3. Средства для умывания.
  4. Тоник для лица.
  5. Сыворотка с витамином С или антиоксидантами.
  6. Крем с SPF.
  7. Термальная вода.
  8. Увлажняющая ночная маска для лица.
  9. Крем для кожи шеи.
  10. Мягкий шампунь.
  11. Бальзам-кондиционер.
  12. Маска для волос.

"Альтернативой аптечному крему с SPF-защитой являются "кушоны" и инновационные "умные кремы", которые подстраиваются под тон кожи, имеют защитные компоненты от вредных излучений", отметила собеседница Лайфа.

По её словам, есть и бюджетный вариант питательной противовоспалительной маски: в овсянку (5 столовых ложек), размоченную заранее кипятком, добавить одну капсулу аевита. Юцмюц также посоветовала перед нанесением крема всегда протирать кожу кубиками льда, что тонизирует и бодрит. Подпитывать кожу нужно и на пляже, втирая защитный крем каждые три часа. Вечером следует не просто очистить лицо, но и нанести сыворотку, а затем ночную маску.

"Пейте много воды и употребляйте в пищу морские продукты, микроводоросли, морскую капусту. В комплексе с витамином Д они защищают организм от вредных излучений изнутри. А вот пить коллаген не стоит — это ничему не поможет", — подытожила врач.

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Ранее Лайф написал, что солнцезащитное средство подбирают не только в зависимости от интенсивности солнца, но и от типа внешности. Так, людям со светлой кожей нужно пользоваться средствами с УФ-защитой больше 50.

Ольга Годуненко
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