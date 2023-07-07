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7 июля, 16:00

5 вещей из шкафов наших мам и бабушек, которые сегодня снова светятся на модных подиумах

Мы все знаем, что всё новое — хорошо забытое старое. Особенно актуально это в сфере моды. В последнее время на подиумы вернулись образы, которые вы точно уже видели... лет 50 назад!

Некоторые вещи никогда не выходят из моды. Их стиль и элегантность сохраняются на протяжении десятилетий. Вот пять элементов гардероба, которые были популярны в СССР, такое часто носили наши мамы в молодости. И сегодня они вновь попали в центр внимания модных тенденций.

Цветные колготки

Мода 90-х вернулась: как носить цветные колготки и быть в тренде? Фото © Shutterstock

Мода 90-х вернулась: как носить цветные колготки и быть в тренде? Фото © Shutterstock

Цветные колготки из СССР уже давно стали неотъемлемой частью женского гардероба. Сегодня они снова на пике популярности. Красные, розовые, сиреневые и даже цветочные можно увидеть на мировых знаменитостях. Модель Кендалл Дженнер носит колготки без юбок, и это стало новой модной тенденцией. В 70-х годах прошлого века Нина из "Кавказской пленницы" влюбила в себя всю страну в очень похожем образе.

Тельняшки

Что такое тельняшки и почему они снова популярны? Фото © Freepik / Holiak

Что такое тельняшки и почему они снова популярны? Фото © Freepik / Holiak

Тельняшки всегда были популярны в морской тематике. Этот фасон стал культовым благодаря таким кинозвёздам, как Одри Хепбёрн и Брижит Бардо. Сегодня популярные бренды вернули полосатые рубашки, футболки и свитера в повседневную жизнь.

Косынки

Как носить косынки в 2023 году: модные тренды и стили. Фото © Shutterstock

Как носить косынки в 2023 году: модные тренды и стили. Фото © Shutterstock

Винтажные украшения снова в моде! Косынки и платки не исключение. Лёгкий и элегантный аксессуар украшал головы как голливудских звёзд, так и скромных работниц. Косынки и платки не только дополняли образ, но и выполняли функцию защиты волос от солнца и пыли. Сейчас их тоже нужно активно включать в свой образ, и неважно, насколько аристократично (или наоборот) вы сегодня себя чувствуете.

Платья в цветочек

Цветочные платья: классика, которая никогда не выходит из моды. Фото © Freepik

Цветочные платья: классика, которая никогда не выходит из моды. Фото © Freepik

Цветочные принты всегда были популярны в мире моды. Первые изображения бутонов на платьях были даже в Древнем Египте. В XIX веке этот фасон стал культовым благодаря таким кинозвёздам, как Мэрилин Монро. Спустя почти век платья с цветочным принтом никуда не исчезли! Они всё так же могут стать идеальным выбором для любого времени года.

Брюки клёш

Варианты стилизации брюк клёш — самый модный фасон джинсов 2023 года. Фото © Shutterstock

Варианты стилизации брюк клёш — самый модный фасон джинсов 2023 года. Фото © Shutterstock

Брюки клёш были на пике популярности в 70-х годах прошлого века. Спустя 50 лет их снова выбирают. И не абы кто, а такие звёзды, как Дженнифер Лопес, Эмили Ратаковски и Кендалл Дженнер. Этот фасон визуально удлиняет ноги, делая образ более стройным и элегантным.

В моде всегда есть место винтажным вещам и классическим элементам гардероба, которые не утрачивают своей актуальности с годами. Косынки, разноцветные колготки полосатые рубашки, брюки клёш и цветочные принты — все эти элементы гардероба мам и бабушек снова стали популярны в наши дни. Но нужно понимать, что мода — это не только повторение старого, но и поиск новых форм и решений.

10 питомцев в классных нарядах, которым пора на Неделю моды в Париж

10 питомцев в классных нарядах, которым пора на Неделю моды в Париж

Обложка ©

Shutterstock

Сергей Трофимов
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