В Госдуме объяснили, почему продукты с пальмовым маслом надо маркировать, как сигареты
Депутат Тумусов поддержал предложение по маркировке продуктов с пальмовым маслом
Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал предложение маркировать продукты с пальмовым маслом как вредные по аналогии с пачками сигарет.
"Я считаю, что это правильное предложение, направленное на обеспечение здорового питания наших граждан. Если нет маркировки, то люди не разбираются, что вредно, а что — нет", — отметил он в беседе с RT.
Лайф напоминает, что такую инициативу в Госдуму направила нутрициолог, руководитель Центра здорового образа жизни Ирина Писарева. Она считает, что надпись должна предупреждать потребителя о вреде, который продукт наносит здоровью.
ТАСС / Александр Рюмин