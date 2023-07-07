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Регион
Опубликовано 7 июля 2023, 18:49

В Госдуме объяснили, почему продукты с пальмовым маслом надо маркировать, как сигареты

Депутат Тумусов поддержал предложение по маркировке продуктов с пальмовым маслом

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал предложение маркировать продукты с пальмовым маслом как вредные по аналогии с пачками сигарет.

"Я считаю, что это правильное предложение, направленное на обеспечение здорового питания наших граждан. Если нет маркировки, то люди не разбираются, что вредно, а что — нет", — отметил он в беседе с RT.

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Лайф напоминает, что такую инициативу в Госдуму направила нутрициолог, руководитель Центра здорового образа жизни Ирина Писарева. Она считает, что надпись должна предупреждать потребителя о вреде, который продукт наносит здоровью.

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ТАСС / Александр Рюмин

Никита Осипов
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