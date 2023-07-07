В Госдуме объяснили, почему продукты с пальмовым маслом надо маркировать, как сигареты

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал предложение маркировать продукты с пальмовым маслом как вредные по аналогии с пачками сигарет.

"Я считаю, что это правильное предложение, направленное на обеспечение здорового питания наших граждан. Если нет маркировки, то люди не разбираются, что вредно, а что — нет", — отметил он в беседе с RT.