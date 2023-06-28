В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за пальмовое масло

За использование заменителей, в том числе пальмового масла, следует ввести уголовную ответственность. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

"В продуктах, которые должны в основе производиться на молоке, фактически из молока, — сыры — используют говяжий жир. Фактически фальсификат. Есть ответственность за это? Нет ответственности! Возьмите мороженое, конфеты, те же сыры, йогурты, масло. Всё то, что должно содержать молоко, содержит пальмовое масло", — возмутился председатель нижней палаты парламента в ходе пленарного заседания.

Володин добавил, что необходимо ввести уголовную ответственность. По словам спикера, понятно, что производители используют заменители, так как это дешевле, но это вред для здоровья населения. Уголовная ответственность и огромные штрафы смогут решить проблему, считает Володин.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт поддержал эту позицию. Председатель Думы предложил ведомству вместе с профильными комитетами ГД и Роспотребнадзором подготовить необходимые законопроекты.