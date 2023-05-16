Памятка для гурмана: Как выбрать хороший сыр в магазине и какие сорта вкуснее всего

Сегодня покупателю доступно огромное количество самых разных сыров, а отечественный производитель может предлагать, в том числе, и иностранные сорта продукта. По словам Валерии Варяник из команды собственной торговой марки "Яндекс.Лавки", на конечные вкусовые качества сыра влияет множество факторов, поэтому один и тот же вид от разных производителей может сильно отличаться.

При выборе сыра, добавила она, важно не бояться попробовать что-то новое. Например, твёрдые сорта могут обладать более резким вкусом, а мягкие — молочным. Состоять же хороший сыр должен из молока и закваски, а наличие в составе сухого молока, пальмового масла или красителей может указывать на не самые лучшие вкусовые качества продукта.

"Обращайте внимание на цены. Чем сложнее производство сыра и дороже компоненты, например есть трюфель в составе, — тем выше цена продукта. На стоимость также может влиять наличие искусственных добавок — зачастую такие сыры дешевле аналогов, но они не дают яркого вкуса, как натуральный продукт", — отметила Варяник.

Желающим попробовать сыр как самостоятельный продукт она посоветовала пармезан, блю чиз или бри, а для готовки могут подойти более бюджетный сливочный или российский. Также, добавила эксперт, важно тщательно выбирать закуски: при угощении большой компании рекомендуется собрать сырную тарелку, добивив сухофрукты, орехи, джемы или мёд. Например, к пармезану отлично подойдёт свежая груша, а к камамберу — фисташки и финики.