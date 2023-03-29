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29 марта, 12:22

Диетолог рассказала, какой сыр повышает половую активность

Диетолог Мухина назвала самыми полезными и богатыми витаминами твёрдые и очень твёрдые сыры

В зависимости от плотности сырного теста сыры бывают очень твёрдые, твёрдые, полутвёрдые, мягкие, а если классифицировать продукт по способу созревания, то выделяют сычужные сыры, с участием бактерий, созревающие с участием плесени (снаружи или внутри), недозревшие (свежие) и рассольные. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-диетолог Марият Мухина, объяснившая, какой же сыр самый полезный.

"Пользу любого продукта мы определяем по самому ценному для организма веществу — белку, так как в организме из белка образуются аминокислоты, из которых синтезируются антитела, гормоны, мембраны", — сказала Мухина.

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Также эксперт призвала обращать внимание на то, чтобы на сыре была маркировка БЗМЖ (без заменителя молочного жира). По словам Мухиной, количество витаминов растёт с плотностью сыра, то есть самыми полезными считаются твёрдые и очень твёрдые сыры. А вот мягкие творожные сыры являются незрелыми, для хранения в них могут добавлять консерванты. Нужно внимательно читать этикетки, советует диетолог.

"Мягкие сыры (рикотта, филадельфия, маскарпоне) имеют большое количество жирных кислот, которые активируют как мозговую, так и половую деятельность. Недаром знаменитый венецианский десерт тирамису из мягкого сыра маскарпоне переводится как "поднимай меня вверх". Однако избыточный приём может вызвать диарею и метеоризм", — предупредила собеседница Лайфа.

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Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, кому опасно есть сыр. В частности, речь идёт о людях с гипертонией и повышенным холестерином.

Обложка ©

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Ольга Годуненко
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