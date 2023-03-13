Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 марта, 08:46

Доктор наук назвал веские причины отказаться от сыра

Almasry Alyoum: Употребление сыра чревато инсультом, гипертонией и сердечной недостаточностью

Такой популярный продукт, как сыр, при чрезмерном употреблении оказывает негативное влияние на организм человека. Некоторые его виды содержат много калорий, жира и натрия, что грозит инсультом, развитием сахарного диабета II типа, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и гипертонии, пишет издание Almasry Alyoum.

Доктор медицинских наук и директор программы питания Whole Cities Foundation Акуа Вулбрайт советует сократить потребление сыра. Эта мера или же полный отказ от данного продукта приведёт к улучшению состояния кожи, так как уменьшение потребления молочных продуктов положительно влияет на её тон и текстуру. Помимо этого молочные продукты стимулируют активное выделение кожного сала, что приводит к появлению акне. Также отказ от сыра, по словам экспертов, поможет тем, кто имеет проблемы с пищеварением и страдает метеоризмом.

7 последствий полного отказа от сыра

7 последствий полного отказа от сыра

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, кому не стоит есть сыр. В частности, медик указала, что для некоторых людей могут быть опасны очень концентрированные сорта продукта, такие как пармезан.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров