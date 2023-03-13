Доктор наук назвал веские причины отказаться от сыра

Такой популярный продукт, как сыр, при чрезмерном употреблении оказывает негативное влияние на организм человека. Некоторые его виды содержат много калорий, жира и натрия, что грозит инсультом, развитием сахарного диабета II типа, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и гипертонии, пишет издание Almasry Alyoum.

Доктор медицинских наук и директор программы питания Whole Cities Foundation Акуа Вулбрайт советует сократить потребление сыра. Эта мера или же полный отказ от данного продукта приведёт к улучшению состояния кожи, так как уменьшение потребления молочных продуктов положительно влияет на её тон и текстуру. Помимо этого молочные продукты стимулируют активное выделение кожного сала, что приводит к появлению акне. Также отказ от сыра, по словам экспертов, поможет тем, кто имеет проблемы с пищеварением и страдает метеоризмом.