В России предложили маркировать продукты с пальмовым маслом как пачки сигарет
Нутрициолог Писарева: Продукты с пальмовым маслом нужно маркировать как вредные
Продукты, которые содержат пальмовое масло, необходимо маркировать как вредные, по аналогии с пачками сигарет. Такую инициативу в Государственную думу направила нутрициолог, руководитель Центра здорового образа жизни Ирина Писарева, пишет RT со ссылкой на соответствующее письмо.
По словам Писаревой, надпись должна размещаться на упаковке и предупреждать потребителя о вреде, который продукт наносит здоровью человека. Эксперт сослалась на многочисленные исследования, доказывающие вред пальмового масла.
Писарева напомнила, что борьба за сохранение населения, а также за его здоровье и благополучие — это одна из целей, обозначенных в указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".
"Прошу вас рассмотреть вопрос о маркировке продуктов, содержащих пальмовое масло, по принципу маркировки сигарет. То есть размещать изображения заболеваний и надпись, предупреждающую потребителя: "Чрезмерное употребление продуктов, содержащих пальмовое масло, может привести к опасным заболеваниям", — указано в письме.
Доктор также выразила надежду, что введённая ответственность заставит производителей сократить использование пальмового масла в продукции.
Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за использование заменителей, в том числе пальмового масла. По словам спикера, понятно, что производители используют заменители, так как это дешевле, но это вред для здоровья населения. Уголовная ответственность и огромные штрафы смогут решить проблему, считает Володин.
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