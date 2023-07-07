В России предложили маркировать продукты с пальмовым маслом как пачки сигарет

Продукты, которые содержат пальмовое масло, необходимо маркировать как вредные, по аналогии с пачками сигарет. Такую инициативу в Государственную думу направила нутрициолог, руководитель Центра здорового образа жизни Ирина Писарева, пишет RT со ссылкой на соответствующее письмо.

По словам Писаревой, надпись должна размещаться на упаковке и предупреждать потребителя о вреде, который продукт наносит здоровью человека. Эксперт сослалась на многочисленные исследования, доказывающие вред пальмового масла.

Писарева напомнила, что борьба за сохранение населения, а также за его здоровье и благополучие — это одна из целей, обозначенных в указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

"Прошу вас рассмотреть вопрос о маркировке продуктов, содержащих пальмовое масло, по принципу маркировки сигарет. То есть размещать изображения заболеваний и надпись, предупреждающую потребителя: "Чрезмерное употребление продуктов, содержащих пальмовое масло, может привести к опасным заболеваниям", — указано в письме.

Доктор также выразила надежду, что введённая ответственность заставит производителей сократить использование пальмового масла в продукции.