Российская "секси фигуристка мира": Американцы нашли профиль Загитовой в соцсетях и теперь её боготворят

Загитова завоевала любовь и восхищение всего мира в 2018 году, когда одержала победу на Олимпийских играх в Пхенчхане. Судьи и зрители были так восторженны её грацией, пластикой, красотой и мастерством проделываемых прыжков и фигур, что рукоплескали тогда Алине стоя. И сейчас их восторг заиграл с новой силой.

Отойдя от спорта, Алина стала активно вести социальные сети и выкладывать фото, в том числе и довольно откровенного характера. По-настоящему сильным ударом стал для иностранцев снимок Загитовой в купальнике, после которого они признали её самой сексуальной фигуристкой мира. Да-да, именно так окрестили нашу соотечественницу в издании The Sun U.S.

Алина Загитова покорила иностранцев своими откровенными фото. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / azagitova

"Самая сексуальная фигуристка мира" Алина родилась в Ижевске. Уже в пятилетнем возрасте встала на коньки. Этому поспособствовал отец девушки, Ильназ Загитов, тренер хоккейной команды. После она несколько раз бросала спорт и увлекалась другими вещами, но, когда талант стал очевиден, Загитова всерьёз занялась фигурным катанием. Чтобы дочь могла раскрыться и проявить себя, семья приняла решение переехать в Москву. Когда девочке было 13 лет, они с бабушкой отправились покорять столицу. Знаменитый тренер Этери Тутберидзе рассмотрела в молодом даровании талант и взяла на попечение.

Алину Загитову признали самой сексуальной фигуристкой мира. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / azagitova

В 2016 и 2017 годах девушка принимала участие во многих соревнованиях среди юниоров и одерживала безоговорочные победы. Она установила четыре мировых рекорда. А в 2018-м покорила Олимпийские игры. К сожалению, сейчас звезда больше не участвует в спортивных соревнованиях. Она учится на факультете журналистики в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), участвует в ледовых шоу и активно ведёт соцсети.