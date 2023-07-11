7 вещей, которые отлично смотрятся на моделях, но реальные люди выглядят в этом просто ужасно

В эпоху социальных сетей и модных тенденций многие люди стремятся выглядеть так, как модели на подиуме. Однако не все вещи, которые хорошо смотрятся на подиумных красавицах, подходят обычным людям. Обсуждаем элементы гардероба, которые лучше оставить для манекенщиц.

1. Широкий пояс

Как выглядеть модно и стильно без жертв. Фото © Getty Images

Широкий пояс может выглядеть потрясающе на моделях с идеальным телом, но у обычных людей этот элемент гардероба способен подчеркнуть недостатки фигуры. Например, если у вас есть животик, широкий пояс может только сильнее его обозначить, из-за чего весь образ будет казаться неуклюжим. Если всё-таки хотите носить подобный аксессуар, выбирайте что-нибудь потоньше или опускайте его ближе к бёдрам.

2. Топы и платья с асимметричным вырезом

7 ошибок в выборе модной одежды, которыми грешат все. Фото © Freepik / prostooleh

Топы и платья с асимметричным вырезом отлично выглядят на моделях в соцсетях, но реальным людям такой покрой не подходит. Часто может казаться, что вещь подобрана не по размеру. Если у вас большая грудь, такой вырез может подчеркнуть этот момент ещё сильнее — и вовсе не в выгодном свете. Тут лучше придерживаться классики, то есть симметрии.

3. Тяжёлые серьги

Как избежать модных провалов — 7 самых частых ошибок стиля. Фото © Freepik / ansiia

Тяжёлые серьги кажутся идеальным характерным украшением, но не стоит забывать, что они натирают уши и вызывать болезненные ощущения. Если вам и этого мало, то такие аксессуары ещё и растягивают дырочку прокола, вызывая проблемы. И это ещё не всё! Большую часть массивных серёжек делают из пластика, а такой вариант будет старить кого угодно. А аккуратные комплекты из драгоценных металлов, напротив, будут вас только молодить.

4. Легинсы с ярким принтом

Как выбрать правильные вещи для своей фигуры. Фото © Shutterstock

"Крейзи"-вариант кажется неплохим для определённых образов, но, как бы то ни было, нужно понимать, что этот предмет одежды точно добавит хозяйке пару килограммов. Так что если ваша фигура не похожа на ту, что показывают манекенщицы на подиуме, то лучше отказаться от ярких расцветок в пользу чего-то более сдержанного.

5. Облегающие джинсы

7 элементов гардероба, которые подходят далеко не всем. Фото © Freepik

С одной стороны, этот фасон стар как мир и, кажется, выходить из моды не собирается. Однако нужно признать, что идут джинсы "в облипочку" далеко не всем. Лучше выбрать модели с умеренной посадкой и расслабленным кроем, которые не будут сковывать движения и подчёркивать недостатки фигуры.

6. Полностью винтажный комплект

Как не выглядеть нелепо в модных вещах в 2023 году. Фото © Getty Images

Полностью винтажный комплект может выглядеть очень стильно и модно, но большинству модниц заодно прибавит и лишнюю пару годиков, а то и пять. Если вы всё-таки хотите носить вещи с намёком на "старость", выбирайте несколько элементов винтажного стиля и сочетайте их с современными предметами гардероба. Так из старомодного образа получится наряд с изюминкой.

7. Громоздкая сумка

7 модных трендов, которым лучше не следовать. Фото © Shutterstock

Громоздкая сумка может привлечь вместительностью, но тут стоит подумать, готовы ли вы ради своего барахла превратить образ в нечто неопрятное? Выбирайте лёгкие и компактные сумочки, которые не будут создавать дополнительный вес и не станут подчёркивать недостатки фигуры.