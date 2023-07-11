6 правил интимной гигиены, чтобы не прослыть той самой дамой из анекдотов с запахом рыбы между ног

Каждой девушке хочется испытывать чистоту и комфорт целый день, однако добиться такого получается далеко не всегда. Причина в том, что не все представительницы прекрасного пола знают, как правильно соблюдать интимную гигиену. Стоит учитывать, что вагина должна источать свой естественный запах и это нормально. Кто-то посторонний почувствовать его вряд ли сможет. Только если находится слишком близко, как, например, сексуальный партнёр. Однако если запах действительно резкий и неприятный и чувствуется слишком сильно, то маскировать его не стоит, а следует скорее обратиться к доктору, так как в данном случае явно что-то не так. Причинами неприятного запаха могут являться болезнетворные бактерии. Чтобы подобного не происходило, необходимо соблюдать главные правила интимной гигиены. Так вы будете чувствовать себя на высоте.

1. Правильно подмывайтесь

Как правильно подмываться, чтобы не навредить своему здоровью? Фото © Freepik / wayhomestudio

Важно соблюдать интимную гигиену, однако делать это надо правильно. Мыть только наружные половые органы, а влагалище не трогать. Некоторые женщины делают спринцевание водой или даже с использованием косметических средств. Не надо. Дело в том, что там находятся полезные бактерии, защищающие слизистую от вредоносных микробов и формирующие иммунитет. Излишнее мытьё может нарушить микрофлору влагалища, "вымыть" полезные бактерии, следовательно, снизить иммунитет, что вызовет заболевания и воспаления. Для подмывания используйте тёплую воду.

2. Соблюдайте правильное направление

После туалета и душа следует подтираться спереди назад. Если делать наоборот, то можно занести во влагалище бактерии. Это вызовет разнообразные инфекции, избавиться от которых не так-то просто. И речь не только о протирании. То же самое касается и сексуальной активности. Всё, что побывало в вашей попке или поблизости, — язык, палец, игрушка, пенис — не должно после этого попадать во влагалище. Только если после тщательного промывания.

3. Золотое правило: душ дважды в день

Рыбой и не пахнет: как часто следует принимать душ, чтобы оставаться здоровой? Фото © Freepik

Душ необходимо принимать ежедневно, дважды в день — после ночного сна и вечером, прежде чем лечь в кровать. Если в данный момент у вас менструация, то подмываться желательно после каждой смены прокладки или тампона.

4. Ходить в туалет по-маленькому после секса

Есть распространённое мнение, что каждый раз после интимной близости следует помочиться. Якобы это поспособствует удалению микробов, которые могли попасть внутрь во время близости. При сексе есть вероятность контакта бактерий и с уретрой (отверстием, находящимся немного выше входа во влагалище), а в туалете получится их смыть. Иначе рискуете получить инфекцию мочевыводящих путей. Лечится она пусть и легко, однако весьма неприятна и болезненна.

5. Скажите нет отдушкам и красителям

Какие средства для интимной гигиены следует использовать? Фото © Freepik

Моющие средства для интимной гигиены важно выбирать очень тщательно. Искусственные компоненты, отдушки, агрессивные вещества, обычное мыло вызывают дискомфорт, раздражение, сухость, аллергические реакции, снижение защиты влагалища. То же самое касается и других предметов, попадающих внутрь, а именно ароматизированных презервативов, тампонов, смазок. Они могут содержать в своём составе глицерин, нефтепродукты, химические красители, ненатуральные масла, парабены и другие вредные компоненты. Поэтому тщательно читайте все составляющие на упаковке, чтобы не вызвать неприятных последствий.

6. Спите обнажённой

Сон без нижнего белья благотворно влияет на здоровье влагалища. У него появится возможность "дышать", как бы это ни прозвучало в духе инфоцыган. Кроме того, положительно сказывается на здоровье половых органов и более холодная температура. И в целом появляется чувство свободы и лёгкости.