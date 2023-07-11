Чайный эксперт поведал о способности напитка выводить яды из организма, но есть противопоказания

В мире существует более 15 тысяч разных сортов чая, и далеко не каждый из них обладаем целебным эффектом. Об этом любителей тонизирующего напитка предупредил руководитель международной чайной школы Фархатджа Гумеров. По его словам, если одного человека чашка чая может взбодрить, то организм другого — наоборот, подавить.

Чаще всего, отмечает специалист, мы имеем дело с растением под названием "камелия китайская", которое порой помогает улучшить самочувствие человека. В таком напитке содержится более 700 полезных компонентов — минералов, микроэлементов, ферментов.

"Это самый сильный лекарственный антидот, то есть противоядие. Он выводит токсины из организма. Это то, что нужно человеку в условиях загрязнённости воздуха, пищи и так далее. Также в нем много антиоксидантов, он является средством для поддержания молодости", — сообщил Гумеров интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Кстати говоря, чай относится к продуктам, которые нельзя оставлять на потом, не употребив сразу. Их список не так мал: Лайф составил для вас подборку.