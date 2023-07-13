Чёрные скатерти и еда перед зеркалом: Как с помощью фэншуй получить фигуру мечты

Человечество начало борьбу с лишним весом уже очень давно и пока явно в ней проигрывает. Создали различные диеты, упражнения и прочее. Однако справиться с перееданием и отказаться от вредной привычки — остаться с холодильником наедине ночью — не так-то просто. На помощь приходит древняя китайская практика фэншуй, следуя правилам которой можно с лёгкостью добиться желанной фигуры.

1. Выбирайте тарелки правильной формы

Секреты фэншуй: какой формы должны быть тарелки на вашей кухне. Фото © Shutterstock

Пышные пирожки, тортики и прочее, как правило, имеют форму окружности. Да и обычная еда подаётся в круглых тарелках. Так уж работает наш мозг, что вещи мягкие, с плавными линиями привлекательнее других. Хотя они явно намекают, во что превратится талия, если будем ими злоупотреблять. Похудению же по фэншуй, наоборот, способствуют острые углы и грани. Выбирайте не круглую посуду, а квадратную, прямоугольный стол, повесьте на стены картину, плакат. Одним словом, чем больше углов, тем лучше. Это определённо поможет избавиться от нежелательных кило.

2. Очистите свой шкаф от "жирных" вещей

Наш дом — отражение нас самих. Как утверждают эксперты по фэншуй, чем больше хлама вокруг, тем больше его и в нашем теле. А значит, прежде чем начать худеть, надо избавиться от всего, что мешает. Все вещи, не используемые больше года, необходимо выбросить, продать или отдать. То же касается обуви. Проредить нужно и остальное пространство: старые игрушки, косметические средства с вышедшим сроком годности, старые книги, лекарства и другое. Избавляться от любимых вещей бывает непросто, но дисциплина тоже играет немаловажную роль. Начните с малого и не цепляйтесь за прошлое.

3. Используйте тёмные цвета

Какого цвета по фэншуй должно быть обеденное место, чтобы не потолстеть? Фото © Shutterstock

Светлые цвета повышают аппетит и способствуют набору лишних килограммов. А вот тёмные, наоборот, подавляют голод. Поэтому на кухне лучше использовать именно их. Например, при выборе скатерти для стола, мебели, холодильника. Можно взять даже чёрный. Красный тоже нежелателен, это цвет, повышающий активность и наполняющий энергией. Идеально подойдёт для занятий спортом, повышения мотивации, но вот похудению совсем не способствует.

4. Обставьте кухню согласно правилам фэншуй

Самым опасным местом в доме, как известно, является источник пищи — наша кухня. Чем уютнее и привлекательнее она выглядит, тем больше времени на ней хочется проводить. А следовательно, больше есть и обрастать жирком. Поэтому, согласно учению фэншуй, в первую очередь избавьтесь от всего мягкого и уютного: никаких подушечек в интерьере, ненужных декоративных вещей, свеч, журналов, книг там быть не должно. Расставьте всё это в других комнатах, но кухня пусть будет свободна. Красивые мелочи, полезные для готовки, уберите в ящики и шкафы, чтобы не были видны. Выбросьте или перевесьте магниты с холодильника. Циркулирующую в данном помещении энергию необходимо направить на позитив и лёгкость. Посторонние вещи же помешают её свободному передвижению и подтолкнут к перееданию.

5. Используйте зеркала

Этот фэншуй-совет только на первый взгляд кажется каким-то ведьминым обрядом, на самом деле всё гораздо проще. Зеркало способно визуально увеличить порцию, а следовательно, убедить на уровне подсознания, что человек съел куда больше, чем есть на самом деле. Кроме того, считается, что хорошо "накормленное" зеркало в благодарность увеличит достаток и иные блага живущих в доме. Для этого повесьте зеркала так, чтобы в них отражался стол, или же поставьте небольшое зеркало вблизи от блюд. Также с помощью отражения можно сосредоточиться на теле, которое хотите. Возьмите картинку модели с фигурой мечты и приклейте к ней своё лицо. Пусть это станет дополнительной мотивацией. Только ни в коем случае не корите себя за недостатки. Это только ухудшит ситуацию.

6. Создайте гармонию между плитой и раковиной

Как по фэншуй создать гармонию и покой между плитой и раковиной? Фото © Freepik / pvproductions

Планировка в большинстве домов предполагает соседство плиты и раковины. Вот только, согласно фэншуй, делать так не стоит. Причина в том, что плита и прочие подобные предметы — тостер, кофеварка, мультиварка — представляют стихию Огня, а вот раковина и холодильник — Воды. И так ясно, что противоположные друг другу элементы конфликтуют, находясь в непосредственной близости. Это вызывает расстройство пищеварения и набор веса. Чтобы установить мир, необходимо обратиться за помощью к третьей стихии — Дерева. Поставьте между конфликтующими сторонами деревянную перегородку. Например, разделочную доску, поднос, цветок или нечто подобное. Подойдёт и предмет зелёного цвета, так как он тоже содержит энергию Дерева.