Экстрасенс рассказала, правда ли, что вещие сны снятся с четверга на пятницу
Экстрасенс Аделина Блэкмун: Вещими могут быть сны в ночь полнолуния или затмения
Упоминания о вещих снах можно найти не только в древней мифологии, но и в Библии, где сказано о том, что сон может быть посланием от Бога или предзнаменованием. Как определить, что вам снятся вещие сны, и правда ли, что их можно увидеть в определённые дни, Лайфу рассказала экстрасенс Аделина Блэкмун.
"Вещие сны — это сны, в которых присутствуют видения каких-либо событий, образы, символы, устные послания или фигуры уже ушедших людей. Принято считать, что вещими бывают сны с четверга на пятницу. Эта ночь — последняя ночь земной жизни Христа, и поэтому она имеет такое особое значение. По этой же причине считается, что не стоит начинать новые дела в пятницу: все они будут обречены на провал", — рассказала экстрасенс.
Ночь на пятницу считается последней в земной жизни Христа, и поэтому она имеет особое значение
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Также, по её словам, вещими могут быть сновидения в ночь полнолуния или затмения.
Как распознать настоящий вещий сон?
- Вещий сон обычно хорошо запоминается. Это важно, потому что не всегда можно сразу понять смысл того послания, которое было зашифровано во сне.
- В вещих снах есть история, люди, которые говорят с вами, в них есть действие, они очень реалистичны. Например, если во сне вы летите, то физически ощущаете этот полёт.
- Чем более странным вам кажется сон, тем больший смысл он может нести.
- Вещие сны часто снятся под утро.
Экстрасенс Аделина Блэкмун. Фото предоставлено Лайфу
"Вещие сны предсказывают события, которые могут произойти в течение двух следующих лет, поэтому не стоит списывать сон со счетов, если описанные в нём события не случились с вами в ближайшие несколько дней. Вещий сон не означает, что то или иное событие предопределено. Такой сон можно воспринимать как предупреждение. И если вы хорошо разобрались в том, о чём именно говорит сон, то можно попробовать изменить ситуацию", — предупредила Аделина Блэкмун.
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Собеседница Лайфа призвала обратить особое внимание на сны о болезнях: очень часто мозг, который уже понимает, что что-то в организме неладно, пытается предупредить об этом. Однако такие сновидения говорят больше о текущем и уже существующем, они не предсказывают будущее.
Экстрасенс утверждает, что вещие сны снятся всем, а вот лучше запоминают их люди чувствительные и эмоциональные. Если вам хорошо знаком эффект дежавю, значит, вам тоже часто снятся вещие сны.
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А ранее экстрасенс и нумеролог Андрей Харрис поделился с Лайфом, как рассчитать свою дату смерти. Сегодня существует несколько вариантов подсчёта даты смерти, но наиболее точный и безопасный из них — это нумерологический расчёт, основанный на теории древнегреческого мистика, математика и философа Пифагора.
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