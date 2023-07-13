Экстрасенс рассказала, правда ли, что вещие сны снятся с четверга на пятницу

Упоминания о вещих снах можно найти не только в древней мифологии, но и в Библии, где сказано о том, что сон может быть посланием от Бога или предзнаменованием. Как определить, что вам снятся вещие сны, и правда ли, что их можно увидеть в определённые дни, Лайфу рассказала экстрасенс Аделина Блэкмун.

"Вещие сны — это сны, в которых присутствуют видения каких-либо событий, образы, символы, устные послания или фигуры уже ушедших людей. Принято считать, что вещими бывают сны с четверга на пятницу. Эта ночь — последняя ночь земной жизни Христа, и поэтому она имеет такое особое значение. По этой же причине считается, что не стоит начинать новые дела в пятницу: все они будут обречены на провал", — рассказала экстрасенс.

Ночь на пятницу считается последней в земной жизни Христа, и поэтому она имеет особое значение Unsplash

Также, по её словам, вещими могут быть сновидения в ночь полнолуния или затмения.

Как распознать настоящий вещий сон?

Вещий сон обычно хорошо запоминается. Это важно, потому что не всегда можно сразу понять смысл того послания, которое было зашифровано во сне.

В вещих снах есть история, люди, которые говорят с вами, в них есть действие, они очень реалистичны. Например, если во сне вы летите, то физически ощущаете этот полёт.

Чем более странным вам кажется сон, тем больший смысл он может нести.

Вещие сны часто снятся под утро.

Экстрасенс Аделина Блэкмун. Фото предоставлено Лайфу

"Вещие сны предсказывают события, которые могут произойти в течение двух следующих лет, поэтому не стоит списывать сон со счетов, если описанные в нём события не случились с вами в ближайшие несколько дней. Вещий сон не означает, что то или иное событие предопределено. Такой сон можно воспринимать как предупреждение. И если вы хорошо разобрались в том, о чём именно говорит сон, то можно попробовать изменить ситуацию", — предупредила Аделина Блэкмун.

Собеседница Лайфа призвала обратить особое внимание на сны о болезнях: очень часто мозг, который уже понимает, что что-то в организме неладно, пытается предупредить об этом. Однако такие сновидения говорят больше о текущем и уже существующем, они не предсказывают будущее.

Экстрасенс утверждает, что вещие сны снятся всем, а вот лучше запоминают их люди чувствительные и эмоциональные. Если вам хорошо знаком эффект дежавю, значит, вам тоже часто снятся вещие сны.