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13 июля, 05:30

25-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 13 июля

13 июля, в 00:19 мск, начались 25-е лунные сутки. Время мудрости и познания. Что интересного принесёт с собой этот день и чего лучше избегать в четверг — в нашем материале.

13 июля отмечается христианско-народный праздник Двенадцать апостолов. Такое название он носит в честь собора святых славных и всехвальных Двенадцати апостолов: Петра, Андрея Первозванного, Иакова Заведеева, Иоанна Богослова, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Левия Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Фаддея, Симона Кананита и апостола Матфия.

Чего ждать от 25-х лунных суток, 13 июля 2023 года

Чего ожидать от 13 июля 2023 года, 25-х лунных суток? Фото © Freepik

Чего ожидать от 13 июля 2023 года, 25-х лунных суток? Фото © Freepik

25-й день лунного календаря несёт активную энергетику. Стихия, сопровождающая его, — Металл. Счастливое число — семь, а цвета, что принесут удачу, — зелёный, изумрудный и малахитовый. Камни-обереги: шпаты, рыжий тигровый, зелёный кошачий глаз, соколиный глаз, особенно голубого и синего цвета. Сегодня время мудрости, познания и пророчеств. Когда могут проснуться сверхъестественные способности.

25-е сутки — период пассивности и созерцательности, когда лучше побыть наедине с собой и не суетиться по пустякам. Делать всё неторопливо и обстоятельно. Именно поэтому символом дня является черепаха. Следует разобраться в себе, решить внутренние проблемы, отдохнуть и расслабиться, заняться рефлексией. Однако соблюдайте и определённую осторожность, чтобы не впасть в самокопание или даже самоуничтожение. Примите себя таким, какой вы есть.

25-й лунный день: что можно делать 13 июля 2023 года

Что можно делать в 25-й лунный день, 13 июля 2023 года? Фото © Freepik

Что можно делать в 25-й лунный день, 13 июля 2023 года? Фото © Freepik

Чем советуют заняться звёзды в 25-е лунные сутки, чтобы не попасть в неприятности? Рассказываем.

  • Разрешается заниматься любыми манипуляциями с недвижимостью.
  • Благоприятное время для занятий творчеством и наукой.
  • В принятии решений доверьтесь своей интуиции — она подскажет, как следует поступать.
  • Идеальный день для путешествий, поездок, командировок, переезда, торговых и судебных дел. В дороге обязательно будет сопутствовать успех. Однако спешка нежелательна — она может спугнуть удачу.
  • 25-й лунный день провозглашает покой, поэтому можно спать и как следует отдыхать.
  • Благоприятный момент для новых знакомств, встреч с друзьями, родственниками, единомышленниками и представителями противоположного пола.
  • Хорошее время для зачатия ребёнка.
  • В день Двенадцати апостолов 13 июля нужно сходить в храм и помолиться святым, подать милостыню.
  • Следует попросить прощения, постараться помириться, если с кем-то в ссоре, уладить конфликтные ситуации. Это поможет снять камень с души и сделает жизнь счастливей.
  • Раньше считали, что если рано утром 13 июля умыться родниковой или колодезной водой, то здоровье улучшится, а силы прибавятся.
  • Если встретить рассвет, то год будет полным радости и удачи.
  • Согласно народным поверьям, 13 июля надо красить яйца — символ жизни и воскрешения — в жёлтый цвет.
  • Можно собирать лечебные травы — они заряжены мощной силой природы.
  • Благоприятный день для спа, похода к косметологу, различных процедур по омоложению.

Что нельзя делать в 25-й день лунного календаря, 13 июля 2023 года

Что нельзя делать в четверг, 13 июля, в 25-й лунный день? Фото © Freepik

Что нельзя делать в четверг, 13 июля, в 25-й лунный день? Фото © Freepik

25-й лунный день — время спокойное и пассивное, поэтому совершать дела, требующие лишних телодвижений, не стоит.

  • Сегодня не следует начинать что-то новое, однако откладывать уже начатое тоже не надо.
  • Для работы и бизнеса время не самое лучшее, важные вопросы стоит отложить на более благоприятный момент.
  • Нежелательно сегодня менять работу.
  • Не следует в 25-й день лунного календаря рассчитывать на разум и логику, так как они могут подвести. Правильнее будет слушать сердце и внутренний голос.
  • Нельзя выяснять отношения, спорить, ругаться. Это приведёт к скандалам и конфликтам.
  • Крайне осторожными следует быть сегодня со здоровьем. Обычная простуда может вылиться в тяжёлое заболевание.
  • Не принимайте лекарственные препараты, которые ранее не пробовали.
  • Запрещается лечить и прокалывать уши.
  • А также стричь волосы. В 25-е лунные сутки это может привести к болезням глаз, увеличению глазного давления, воспалениям, ячменям, ухудшению зрения.
  • Нежелательно устраивать в данный период свадьбы, помолвки.
  • В день Двенадцати апостолов не следует покидать дом без оберега: крестика, амулета, талисмана и тому подобного предмета, важного для вас. Иначе можно стать жертвой сглаза, порчи и даже проклятья.
  • В первую половину дня не следует ходить на свидания, встречаться с любимым человеком. Сложится неудачно.
  • Не следует сидеть весь день дома, хотя бы ненадолго выйдите на улицу, чтобы искупаться в солнечных лучах.
  • Нельзя ложиться спать днём, от восхода до захода нужно бодрствовать, чтобы не проспать своё счастье и удачу.
  • Запрещается копать землю и пересаживать растения — урожай будет плохой.
  • Не сквернословьте, не ссорьтесь, не упоминайте нечистую силу, это приведёт к неудачам и чёрной полосе в жизни.
  • Если пригласили в гости, отказываться нельзя, так как отношения могут ухудшиться.
  • Не надо грустить, предаваться унынию, поддерживать в себе и других людях желание сделать плохое, причинить кому-то боль, отомстить, так как это приведёт к большим проблемам.
  • Ни в коем случае в день Двенадцати апостолов нельзя стричь волосы и ногти, чтобы не укоротить свою судьбу.
  • Нельзя хвастаться достатком, здоровьем, имуществом, успехами в любви и работе, так как, согласно народным приметам, это приведёт к проблемам в данной сфере жизни.

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Екатерина Селиванова
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