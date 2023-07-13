25-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 13 июля

13 июля отмечается христианско-народный праздник Двенадцать апостолов. Такое название он носит в честь собора святых славных и всехвальных Двенадцати апостолов: Петра, Андрея Первозванного, Иакова Заведеева, Иоанна Богослова, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Левия Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Фаддея, Симона Кананита и апостола Матфия.

Чего ждать от 25-х лунных суток, 13 июля 2023 года

Чего ожидать от 13 июля 2023 года, 25-х лунных суток? Фото © Freepik

25-й день лунного календаря несёт активную энергетику. Стихия, сопровождающая его, — Металл. Счастливое число — семь, а цвета, что принесут удачу, — зелёный, изумрудный и малахитовый. Камни-обереги: шпаты, рыжий тигровый, зелёный кошачий глаз, соколиный глаз, особенно голубого и синего цвета. Сегодня время мудрости, познания и пророчеств. Когда могут проснуться сверхъестественные способности.

25-е сутки — период пассивности и созерцательности, когда лучше побыть наедине с собой и не суетиться по пустякам. Делать всё неторопливо и обстоятельно. Именно поэтому символом дня является черепаха. Следует разобраться в себе, решить внутренние проблемы, отдохнуть и расслабиться, заняться рефлексией. Однако соблюдайте и определённую осторожность, чтобы не впасть в самокопание или даже самоуничтожение. Примите себя таким, какой вы есть.

25-й лунный день: что можно делать 13 июля 2023 года

Что можно делать в 25-й лунный день, 13 июля 2023 года? Фото © Freepik

Чем советуют заняться звёзды в 25-е лунные сутки, чтобы не попасть в неприятности? Рассказываем. Разрешается заниматься любыми манипуляциями с недвижимостью.

Благоприятное время для занятий творчеством и наукой.

В принятии решений доверьтесь своей интуиции — она подскажет, как следует поступать.

Идеальный день для путешествий, поездок, командировок, переезда, торговых и судебных дел. В дороге обязательно будет сопутствовать успех. Однако спешка нежелательна — она может спугнуть удачу.

25-й лунный день провозглашает покой, поэтому можно спать и как следует отдыхать.

Благоприятный момент для новых знакомств, встреч с друзьями, родственниками, единомышленниками и представителями противоположного пола.

Хорошее время для зачатия ребёнка.

В день Двенадцати апостолов 13 июля нужно сходить в храм и помолиться святым, подать милостыню.

Следует попросить прощения, постараться помириться, если с кем-то в ссоре, уладить конфликтные ситуации. Это поможет снять камень с души и сделает жизнь счастливей.

Раньше считали, что если рано утром 13 июля умыться родниковой или колодезной водой, то здоровье улучшится, а силы прибавятся.

Если встретить рассвет, то год будет полным радости и удачи.

Согласно народным поверьям, 13 июля надо красить яйца — символ жизни и воскрешения — в жёлтый цвет.

Можно собирать лечебные травы — они заряжены мощной силой природы.

Благоприятный день для спа, похода к косметологу, различных процедур по омоложению.

Что нельзя делать в 25-й день лунного календаря, 13 июля 2023 года

Что нельзя делать в четверг, 13 июля, в 25-й лунный день? Фото © Freepik

25-й лунный день — время спокойное и пассивное, поэтому совершать дела, требующие лишних телодвижений, не стоит. Сегодня не следует начинать что-то новое, однако откладывать уже начатое тоже не надо.

Для работы и бизнеса время не самое лучшее, важные вопросы стоит отложить на более благоприятный момент.

Нежелательно сегодня менять работу.

Не следует в 25-й день лунного календаря рассчитывать на разум и логику, так как они могут подвести. Правильнее будет слушать сердце и внутренний голос.

Нельзя выяснять отношения, спорить, ругаться. Это приведёт к скандалам и конфликтам.

Крайне осторожными следует быть сегодня со здоровьем. Обычная простуда может вылиться в тяжёлое заболевание.

Не принимайте лекарственные препараты, которые ранее не пробовали.

Запрещается лечить и прокалывать уши.

А также стричь волосы. В 25-е лунные сутки это может привести к болезням глаз, увеличению глазного давления, воспалениям, ячменям, ухудшению зрения.

Нежелательно устраивать в данный период свадьбы, помолвки.

В день Двенадцати апостолов не следует покидать дом без оберега: крестика, амулета, талисмана и тому подобного предмета, важного для вас. Иначе можно стать жертвой сглаза, порчи и даже проклятья.

В первую половину дня не следует ходить на свидания, встречаться с любимым человеком. Сложится неудачно.

Не следует сидеть весь день дома, хотя бы ненадолго выйдите на улицу, чтобы искупаться в солнечных лучах.

Нельзя ложиться спать днём, от восхода до захода нужно бодрствовать, чтобы не проспать своё счастье и удачу.

Запрещается копать землю и пересаживать растения — урожай будет плохой.

Не сквернословьте, не ссорьтесь, не упоминайте нечистую силу, это приведёт к неудачам и чёрной полосе в жизни.

Если пригласили в гости, отказываться нельзя, так как отношения могут ухудшиться.

Не надо грустить, предаваться унынию, поддерживать в себе и других людях желание сделать плохое, причинить кому-то боль, отомстить, так как это приведёт к большим проблемам.

Ни в коем случае в день Двенадцати апостолов нельзя стричь волосы и ногти, чтобы не укоротить свою судьбу.

Нельзя хвастаться достатком, здоровьем, имуществом, успехами в любви и работе, так как, согласно народным приметам, это приведёт к проблемам в данной сфере жизни.