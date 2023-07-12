Как понять, что вы обладаете скрытыми магическими способностями: 7 признаков

Кому не хочется предсказывать будущее или читать чужие мысли? К сожалению или к счастью, но экстрасенсорные способности дарованы немногим. Однако если сейчас вы ими не владеете, вовсе не значит, что их нет совсем. Иногда для пробуждения магического дара нужен толчок, а порой упорный труд. Как же понять, есть ли у вас необыкновенные возможности, скрытые глубоко внутри.

1. Вам снятся вещие сны

Вещие сны — явный признак экстрасенсорных способностей. Фото © Shutterstock

Если замечаете, что ваши сны полностью или хотя бы частично имеют свойство сбываться, то это явные признаки ясновидения. Когда способности ещё не раскрылись, но есть в человеке, картины будущего, а иногда прошлого, передаются именно через сновидения. Обычно они цветные и яркие, а после пробуждения на время остаётся чувство, что всё происходило на самом деле. Для проверки записывайте подобные сны, чтобы не забыть.

2. Преследует ощущение дежавю

Если какие-то ситуации, разговоры, события, происходящие в жизни, кажутся знакомыми, словно уже случались, это эффект дежавю. При этом человек осознаёт, что ничего подобного быть ранее не могло. Чем ярче и чаще вы испытываете подобное, тем выше вероятность, что обладаете экстрасенсорными способностями, предсказывающими ещё не наступившие события.

3. Вы имеете особую связь с животными

Как понять, что в вас есть магия: Экстрасенсы способны контролировать животных. Фото © Shutterstock

У экстрасенсов есть прямая связь с братьями нашими меньшими. Причина в том, что животные чувствуют магическую энергию в человеке и соответствующе на неё реагируют. Причём работает она в обе стороны. Если животные неадекватно ведут себя в вашем присутствии, боятся, проявляют агрессию или, наоборот, ласкаются, симпатизируют, то это признак связи человека с потусторонним миром. Иногда звери могут словно читать мысли, выполнять приказы до того, как они были отданы, безоговорочно слушаются. Всё это явные сигналы, что вы владеете необыкновенными способностями.

4. Вы испытываете бессознательный страх перед открытой дверью

Энергия мага должна быть сконцентрирована в одном месте, через открытые двери или окна она может улетучиться, и человек рискует потерять свои силы. Если вы испытываете нерациональный страх перед открытыми дверями, возможно, причина кроется как раз в этом.

5. Обладаете умением материализовывать свои мысли и желания

Способность материализации желаний — редкий и необычный дар. Фото © Shutterstock

Многие о чём-то мечтают, но вот получить желанное не могут. Чаще как раз бывает наоборот: чем больше чего-то хочется, тем сложнее это получить. Но существуют люди с необыкновенным даром — умением материализовывать свои мысли. Например, захотелось купить красивую сумочку — и тут же получаете её в подарок. Куда-то торопитесь, дорога оказывается лёгкой и без пробок. Задумались о небольшом путешествии — как отправляют в командировку. Если с вами происходят подобные ситуации, да ещё с завидной регулярностью, — это явный признак, что внутри вас спит магия.

6. Вы видите и умеете толковать тайные знаки

Порой Вселенная посылает нам знаки, подсказывающие, как следует поступить в той или иной ситуации, предупреждающие об опасности или намекающие на будущее. Это может быть что угодно: цифры, надписи, случайные фразы, цветы и подобное. Люди редко могут их заметить, а даже увидев, не способны правильно истолковать. Однако если у вас такой проблемы нет и все тайные послания расшифровываются без труда — это значит, что вы явный любимец сверхъестественного мира, сокрытого от глаз простых обывателей.

7. Вы чувствуете чьё-то присутствие, даже когда одни

Ощущение присутствия потусторонних сил свидетельствует о связи с миром духов. Фото © Shutterstock

Обладатели экстрасенсорных способностей могут улавливать волны, исходящие от нематериальных существ, таких как духи и другие потусторонние сущности. По этой причине находиться в одиночестве они не любят, ведь их не покидает чувство, что рядом находится кто-то ещё. Подобное порой сильно пугает, и привыкнуть к этому под силу не всем. Если вы, оставаясь одни, чувствуете в комнате или в соседней присутствие, слышите шаги по коридору, ощущаете дыхание, чей-то взгляд — это явные признаки, что в вас есть экстрасенсорные способности.