Три знака зодиака, для которых вторая половина июля 2023 года окажется настоящей сказкой

Не бывает так, чтобы чёрная полоса в жизни никогда не заканчивалась. Поэтому развейте свои сомнения, если до этого в гороскопах вам пророчили только трудности и неудачи. Белая полоса наконец-то наступила! А кто окажется счастливчиками во второй половине июля 2023 года, Life.ru рассказала экстрасенс, астролог Аделина Блэкмун.

Знак зодиака Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Кому из знаков зодиака непременно повезёт в июле 2023 года? Фото © Shutterstock

По словам экстрасенса, июль 2023 года, вполне вероятно, принесёт представителям знака зодиака Рыбы большую долю счастья и исполнение их желаний. "Этот период может быть особенно благоприятным для любовных отношений и творческого самовыражения", — рассказывает астролог. Люди, рождённые под знаком зодиака Рыбы, во вторую половину летнего месяца ощутят особую силу своей интуиции, обретут внутреннее понимание, что позволит принимать верные решения.

Знак зодиака Лев (23 июля — 22 августа)

Знак зодиака Лев — чего по гороскопу ждать от второй половины лета? Фото © Shutterstock

Вторым счастливчиком, кого звёзды и Вселенная решили одарить благами в июле 2023 года, окажется огненный знак зодиака Лев. Этот период, как рассказывает специалист, окажется временем успеха и признания.

Эти люди могут оказаться в центре внимания, получат возможность проявить свои лидерские качества Аделина Блэкмун экстрасенс, астролог

В этом месяце у рождённых в знаке зодиака Лев может укрепиться самоуважение и чувство уверенности в себе.

Знак зодиака Весы (23 сентября — 22 октября)

Гороскоп для знака зодиака Весы на вторую половину июля 2023 года. Фото © Shutterstock

Для Весов июль 2023 года может стать периодом гармонии и радости Аделина Блэкмун экстрасенс, астролог

Второй летний месяц, как рассказывает экстрасенс, вполне способен принести носителям знака зодиака Весы новые возможности в области отношений, как романтических, так и деловых. В июле 2023 года у них получится найти баланс между своими различными интересами и потребностями, заключила эксперт Аделина Блэкмун.