Работники элитных отелей рассказали, с каким ужасом они сталкиваются на работе, и это нужно знать каждому

О том, какие трудности и проблемы могут возникнуть у работников дорогих отелей, мало кто рассказывает. Насколько ужасными они бывают? Горничные и посыльные сами рассказали о своих наиболее страшных и неприятных впечатлениях на работе. Делимся самыми интересными историями.

"Моя жена, которая работает в одном таком шикарном отеле, уверяет, что количество людей, которые испражняются в душе, намного выше, чем мы все представляем", — Mynamesrobbie.

"Лас-Вегас — город для того, чтобы накидываться. И люди часто перегибают с этим палку: пьют, употребляют наркотики и постоянно умирают в своих гостиничных номерах", — RussellZoloft.

Откровения сотрудников элитных отелей: что скрывает роскошь. Фото © Shutterstock

"Мы закрываем глаза на торговцев наркотиками и проституток чаще, чем вы думаете. У них почти никогда нет никаких претензий, а платят они как по часам. А ещё нам наплевать, что у вас какая-то интрижка и вы водите к нам любовников и любовниц", — NotTheGary_JustGary.

"Номера в нашем отеле сдаются по две тысячи баксов за ночь, а между тем у нас серьёзные проблемы с крысами", — prof_dynamite.

"Мой приятель был инструктором по дайвингу на роскошном курорте на острове. У одного из гостей случился сердечный приступ во время дайвинг-экскурсии (до того как он вышел из лодки). Доктор не мог добраться больше суток, поэтому они положили труп в комнату для гостей и включили кондиционер. Конечно, спустя пару часов об этом забыли и дали ключ от того самого номера с трупом только что прибывшей паре молодожёнов", — MrAlf0nse.

Элитные отели: страшные истории изнутри. Фото © Shutterstock

"Мой брат работал в престижном отеле в Южной Калифорнии. Гость с очень серьёзным ожирением сел на унитаз в своём номере, разбил его, порезал бедренную артерию куском разбитого унитаза, истёк кровью и затопил свою комнату, когда прорвался водопровод. Мой брат узнал об этом от ремонтника, который нашёл тело. Администрация позаботилась о том, чтобы никто из гостей не узнал об этом случае. И даже гости в номере этажом ниже, которые и вызвали техническое обслуживание, потому что по их стене текла вода", — UtherPenDragqueen.

"Количество оставленных секс-игрушек вас бы точно поразило", — Mexicancandy77.

"В номерах часто снимают настоящее порно. И, чтобы вы знали, ни ковры, ни обивку мебели после этого не чистят", — pay-this-fool.

Трудности работы в элитных отелях: что не рассказывают работники. Фото © Shutterstock

"Дорогие отели — на удивление популярное место для совершения самоубийств. Приятно проводят вечер, отлично развлекаются на прощание, а затем умирают в обстановке пятизвёздочного отеля с полной уверенностью, что их тело уже скоро заметят и передадут куда нужно. А то дома бы оно могло пролежать хоть полгода, прежде чем кто-нибудь бы это заметил", — Dirty-Soul.

"На стойке регистрации знают всех местных девушек по вызову. Мы даём им воду на выходе и иногда помогаем вызвать такси. Менеджменту не нравится, что мы этим занимаемся, но нам-то какая разница — эскортницы дают отличные чаевые", — ColorfulClouds_.