Регион

Уведомления отключены

21 июня, 11:00

Работники элитных отелей рассказали, с каким ужасом они сталкиваются на работе, и это нужно знать каждому

Работа в элитных отелях кажется неплохим способом заработать: окружён роскошью, большие чаевые оставляют… Но мало кто задумывается, чем за это приходится расплачиваться.

О том, какие трудности и проблемы могут возникнуть у работников дорогих отелей, мало кто рассказывает. Насколько ужасными они бывают? Горничные и посыльные сами рассказали о своих наиболее страшных и неприятных впечатлениях на работе. Делимся самыми интересными историями.

"Моя жена, которая работает в одном таком шикарном отеле, уверяет, что количество людей, которые испражняются в душе, намного выше, чем мы все представляем", — Mynamesrobbie.

"Лас-Вегас — город для того, чтобы накидываться. И люди часто перегибают с этим палку: пьют, употребляют наркотики и постоянно умирают в своих гостиничных номерах", — RussellZoloft.

Откровения сотрудников элитных отелей: что скрывает роскошь. Фото © Shutterstock

Откровения сотрудников элитных отелей: что скрывает роскошь. Фото © Shutterstock

"Мы закрываем глаза на торговцев наркотиками и проституток чаще, чем вы думаете. У них почти никогда нет никаких претензий, а платят они как по часам. А ещё нам наплевать, что у вас какая-то интрижка и вы водите к нам любовников и любовниц", — NotTheGary_JustGary.

"Номера в нашем отеле сдаются по две тысячи баксов за ночь, а между тем у нас серьёзные проблемы с крысами", — prof_dynamite.

"Мой приятель был инструктором по дайвингу на роскошном курорте на острове. У одного из гостей случился сердечный приступ во время дайвинг-экскурсии (до того как он вышел из лодки). Доктор не мог добраться больше суток, поэтому они положили труп в комнату для гостей и включили кондиционер. Конечно, спустя пару часов об этом забыли и дали ключ от того самого номера с трупом только что прибывшей паре молодожёнов", — MrAlf0nse.

Элитные отели: страшные истории изнутри. Фото © Shutterstock

Элитные отели: страшные истории изнутри. Фото © Shutterstock

"Мой брат работал в престижном отеле в Южной Калифорнии. Гость с очень серьёзным ожирением сел на унитаз в своём номере, разбил его, порезал бедренную артерию куском разбитого унитаза, истёк кровью и затопил свою комнату, когда прорвался водопровод. Мой брат узнал об этом от ремонтника, который нашёл тело. Администрация позаботилась о том, чтобы никто из гостей не узнал об этом случае. И даже гости в номере этажом ниже, которые и вызвали техническое обслуживание, потому что по их стене текла вода", — UtherPenDragqueen.

"Количество оставленных секс-игрушек вас бы точно поразило", — Mexicancandy77.

"В номерах часто снимают настоящее порно. И, чтобы вы знали, ни ковры, ни обивку мебели после этого не чистят", — pay-this-fool.

Трудности работы в элитных отелях: что не рассказывают работники. Фото © Shutterstock

Трудности работы в элитных отелях: что не рассказывают работники. Фото © Shutterstock

"Дорогие отели — на удивление популярное место для совершения самоубийств. Приятно проводят вечер, отлично развлекаются на прощание, а затем умирают в обстановке пятизвёздочного отеля с полной уверенностью, что их тело уже скоро заметят и передадут куда нужно. А то дома бы оно могло пролежать хоть полгода, прежде чем кто-нибудь бы это заметил", — Dirty-Soul.

"На стойке регистрации знают всех местных девушек по вызову. Мы даём им воду на выходе и иногда помогаем вызвать такси. Менеджменту не нравится, что мы этим занимаемся, но нам-то какая разница — эскортницы дают отличные чаевые", — ColorfulClouds_.

В целом работа в элитных отелях — занятие не для слабонервных. Истории, которыми мы поделились выше, — лишь часть из длинного списка треша, с которым сталкиваются работники. И страшно представить, что происходит без их ведома.

Официанты рассказали 10 случаев, доказывающих, какие люди на самом деле странные существа

Официанты рассказали 10 случаев, доказывающих, какие люди на самом деле странные существа

Обложка ©

Shutterstock

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Вдохновение и мотивация
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров