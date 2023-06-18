Официанты рассказали 10 случаев, доказывающих, какие люди на самом деле странные существа

Наверное, каждый из нас сталкивался с тем, что в ресторане или кафе гости заказывают что-то странное или необычное. Но что в этот момент происходит на кухне и что думают об этом сами официанты? Решили выяснить их мнение на эту тему и рассказать вам.

"У нас однажды была женщина, которая вернула салат с курицей на кухню, потому что он был "слишком холодным". Мы заново приготовили филе и добавили его в салат, пока мясо ещё было горячим. Но и это её не устроило. Салат всё ещё был недостаточно горячим! Мы разогрели ей салат в микроволновке. Она съела его… И как это комментировать?" — Honestnt.

Необычные запросы в кафе: как на них реагируют официанты. Фото © Freepik / Senivpetro

"Самым странным было то, что, когда я работал официантом в ресторане отеля Royal Hawaiian, гость попросил меня заказать тур с акулами. Это не имело никакого отношения ни к моей работе официанта, ни даже к отелю. Эти туры были от другой компании. Я взял его люксовую банковскую карточку, пошёл в службу по работе с гостями, взял брошюру и забронировал тур. Он дал мне на чай 250 долларов. Оно того стоило", — jreed356.

"Однажды у меня попросили скатерть! Джентльмен нагадил в кабинке и попросил скатерть, чтобы он мог уйти, обернув ткань вокруг себя. Самое интересное, что даже спустя 15 лет я до сих пор обслуживаю его столик, когда он к нам приходит. Минимум раз в неделю. Мы никогда не просили вернуть скатерть…" — mrfancypantsssss.

"Раньше я работал в японском ресторане, и однажды ко мне подошёл кто-то и спросил, есть ли у нас соевый соус с низким содержанием натрия. Сама просьба не была такой уж странной, и я дал ему бутылку, которую мы хранили за прилавком. Странным было то, для чего он использовал этот соус… Он налил его себе в пепси", — -eDgAR-.

Желания гостей: что происходит на кухне ресторана или кафе. Фото © Shutterstock

"Однажды в мексиканском ресторане мой мозг дал сбой — и я попросил палочки для еды. Бедняжка официантка замерла и сказала: "Я... спрошу у нашего менеджера, но... не думаю, что у нас такие есть..." — ReturnOfTheBanned.

"Можно мне салат с курицей, пожалуйста, но вместо кукурузы я хочу перец, вместо изюма — финики, а вместо ананаса — яблоко. А, и курица не нужна, спасибо!" — wooldoor2.

О чём говорят официанты: самые странные заказы. Фото © Shutterstock

"У меня была парочка, которая не разрешала забирать их грязную посуду, пока мужчина не вылижет всё начисто. Они не были в какой-то уединённой кабинке, нет. Другие гости прекрасно всё видели", — tehvillageidiot.

"В месте, где я работал, мы всегда приносили воду только что пришедшим гостям. Однажды я посадил за стол двух женщин, которые сказали, что ждут третьего человека, и спросил, нужно ли им принести третий стакан. На что одна клиентка сказала: "О, нет необходимости, он бросает". Я подумал, что это шутка. Но когда третий человек, мужчина, пришёл туда, то я принёс ему воду, а он ответил: "Спасибо, не надо, я пытаюсь бросить пить воду", — horton_hears_a_homie.

"Я не официант, но моя бабушка всегда ходила в рестораны со своим хлебом и просила персонал поджарить его для завтрака", — pm_me_ur_LOU_BEGA.

Истории официантов: какие заказы они запомнили навсегда. Фото © Shutterstock

"Однажды чувак заказал большой овощной салат, посмотрел мне в глаза и очень серьёзно сказал: "Только никакого фиолетового в нём!" Я сделал вид, что всё в порядке, и без лишних вопросов принёс ему то, что он просил. Закончилось тем, что мужчина рылся в салате в поисках чего-нибудь фиолетового, а я за всем этим наблюдал. Он, кстати, остался доволен и оставил приличные чаевые", — waffle-house420.