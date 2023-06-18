Актриса рассказала, как её обманули на две тысячи евро организаторы "конкурса красоты"

Российская актриса Мария Дмитриева рассказала о мошенническом обмане на конкурсе "Мисс Европа Континенталь" в 2018 году. По её словам, из-за него она потеряла две тысячи евро (около 178 тысяч рублей).

"Увидела объявление о конкурсе красоты. Меня не насторожило, что участницы должны вносить плату. Вбухала уйму денег, две тысячи евро — перелёт, проживание и так далее", — поделилась Дмитриева в беседе с "Вечерней Москвой".

Она также рассказала, что организаторы конкурса поселили её в ужасных условиях, а кормили мандаринами с плесенью и бутербродами. В день давали одну бутылку воды. Только там она поняла, что связалась с мошенниками. Актриса назвала этот опыт хорошим уроком, который позволил понять собственную ценность без каких-либо конкурсов.