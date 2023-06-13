Бабушка из Красноярска отдала мошенникам 14 миллионов рублей

В Красноярске телефонные мошенники обманули пенсионерку и выманили у неё более 14 миллионов рублей. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 11 июня мужчина сообщил в полицию, что неизвестные похитили у его родственницы 1948 года рождения 6,6 миллиона рублей. В ходе опроса потерпевшая рассказала, что ей позвонили неизвестные и сообщили о попытке снять с её счетов деньги. Собеседник посоветовал пенсионерке перевести средства на "безопасный счёт". Испуганная бабушка побежала в банк, где сняла свои деньги, взяла кредит, а потом послушно скинула на указанный номер карты 2,4 миллиона рублей.

"Кроме того, звонившие сообщили ей, что необходимо обезопасить всю имеющуюся дома наличность (5,5 миллиона рублей), а также срочно продать квартиру, так как ей также пытаются завладеть. Что она и сделала, выручив за недвижимость около 6,5 миллиона рублей, которые тоже передала", — добавили в МВД.

В итоге пенсионерка перевела на "безопасный счёт" и отдала свыше 14,3 миллиона рублей. Сейчас следователи опрашивают потерпевшую, устанавливают обстоятельства случившегося и сумму причинённого ущерба. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Кроме того, выяснилось, что полицейские и родственники неоднократно проводили с пенсионеркой профилактическую работу.