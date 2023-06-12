В Москве ведущий экономист отдала 2,6 миллиона рублей за "трудоустройство"
В Москве ведущий экономист потеряла 2,6 миллиона рублей в попытках устроиться на новую работу. Она лишилась денег, нарвавшись на мошенников, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, 43-летняя женщина наткнулась в Сети на вакансию по специальности. Вскоре по скайпу с ней связались "работодатели", которые попросили установить на смартфон некое приложение, на которое они скинули ссылку. После этого москвичке сказали закинуть деньги на номер телефона, но на счёт средства не поступили. Женщине сообщили, что перевести деньги обратно уже не получится, так как они улетели на некий счёт. Далее аферисты попросили её установить несколько банковских приложений для оформления кредитов на 2,6 миллиона рублей, которые тут же исчезли.
После этого обманутая женщина сразу же обратились к сотрудникам полиции, которые теперь разыскивают мошенников и выясняют все детали произошедшего.
Ранее Лайф писал, что москвичка после ссоры с мужем повелась на "красавчика" из Tinder и лишилась одиннадцати миллионов. Его аккаунт вели мошенники из брачного агентства "Вместе навсегда".
Shutterstock