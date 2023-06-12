В Москве ведущий экономист отдала 2,6 миллиона рублей за "трудоустройство"

По информации телеграм-канала, 43-летняя женщина наткнулась в Сети на вакансию по специальности. Вскоре по скайпу с ней связались "работодатели", которые попросили установить на смартфон некое приложение, на которое они скинули ссылку. После этого москвичке сказали закинуть деньги на номер телефона, но на счёт средства не поступили. Женщине сообщили, что перевести деньги обратно уже не получится, так как они улетели на некий счёт. Далее аферисты попросили её установить несколько банковских приложений для оформления кредитов на 2,6 миллиона рублей, которые тут же исчезли.