"Хуже скучного может быть только жадный": Жена Петросяна рассказала, что ценит в мужчинах

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях, перечислила качества, которые ценит в мужчинах. Также она рассказала, что специально не прививает никаких черт трёхлетнему сыну Вагану, и посоветовала брать с неё пример в этом плане.

Рассуждая о воспитании детей, 34-летняя Брухунова отметила, что ребёнок является зеркалом родителей, поэтому прежде всего нужно воспитывать себя, а не наследников. После этого жена юмориста решила поделиться своими размышлениями об идеальном мужчине. Как оказалось, она не может терпеть скучных и жадных представителей сильного пола.

"В мужчине мне важно видеть надёжное плечо, умение держать слово и, конечно, чувство юмора. Хуже скучного мужчины может быть только жадный", — написала Брухунова в соцсетях.