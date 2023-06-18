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18 июня, 13:30

"Хуже скучного может быть только жадный": Жена Петросяна рассказала, что ценит в мужчинах

Брухунова призналась, что в мужчинах ценит надёжность и чувство юмора

<p>Татьяна Брухунова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / bruhunova</p>

Татьяна Брухунова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / bruhunova

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях, перечислила качества, которые ценит в мужчинах. Также она рассказала, что специально не прививает никаких черт трёхлетнему сыну Вагану, и посоветовала брать с неё пример в этом плане.

Рассуждая о воспитании детей, 34-летняя Брухунова отметила, что ребёнок является зеркалом родителей, поэтому прежде всего нужно воспитывать себя, а не наследников. После этого жена юмориста решила поделиться своими размышлениями об идеальном мужчине. Как оказалось, она не может терпеть скучных и жадных представителей сильного пола.

"В мужчине мне важно видеть надёжное плечо, умение держать слово и, конечно, чувство юмора. Хуже скучного мужчины может быть только жадный", — написала Брухунова в соцсетях.

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А ранее жена Петросяна призналась, что "не тянет" воспитание сына одна. По её словам, она не из тех мам, которые круглые сутки будут находиться рядом с ребёнком и опекать его.

Наталья Исакова
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