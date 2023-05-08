Отрастил бороду и похудел: Петросян опубликовал первое видео после выписки из больницы
Выписанный из больницы Петросян поздравил россиян с наступающим Днём Победы
Знаменитый юморист и телеведущий Евгений Петросян впервые вышел на связь с поклонниками после выписки из больницы. В своём телеграм-канале он опубликовал ролик, в котором поздравил россиян с наступающим Днём Победы.
Выписанный из больницы Петросян поздравил россиян с наступающим Днём Победы. Видео © Telegram / Петросян Live
"Великая Победа принесла нам жизнь, радость. Очень хотелось бы, чтобы было у нас всегда взаимопонимание. Особенно в трудную годину жизнь показала, что мы объединились. <...> С праздником вас, дорогие россияне!" — сказал в кадре 77-летний Петросян.
Стоит отметить, что на кадрах Евгений Ваганович выглядит весьма непривычно. В этот раз он предстал с отросшей щетиной, которая в скором времени уже превратится в седую бороду. Кроме того, заметно, что юморист заметно похудел.
Напомним, 1 мая стало известно о госпитализации известного юмориста и телеведущего Евгения Петросяна. Однако позже сам народный артист РСФСР вышел на связь и опроверг эту информацию, заявив, что просто проходит плановое обследование. Его жена Татьяна Брухунова тоже отрицала серьёзные проблемы со здоровьем у юмориста. Лайф при этом узнал, что у Петросяна гипертония, прогрессирующий атеросклероз и киста в почках.
Кадр из видео Telegram / Петросян Live