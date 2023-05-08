Отрастил бороду и похудел: Петросян опубликовал первое видео после выписки из больницы

Знаменитый юморист и телеведущий Евгений Петросян впервые вышел на связь с поклонниками после выписки из больницы. В своём телеграм-канале он опубликовал ролик, в котором поздравил россиян с наступающим Днём Победы.

Выписанный из больницы Петросян поздравил россиян с наступающим Днём Победы. Видео © Telegram / Петросян Live

"Великая Победа принесла нам жизнь, радость. Очень хотелось бы, чтобы было у нас всегда взаимопонимание. Особенно в трудную годину жизнь показала, что мы объединились. <...> С праздником вас, дорогие россияне!" — сказал в кадре 77-летний Петросян.