Как будут выглядеть главные герои "Постучись в мою дверь" в русской экранизации

Ох уж эти турецкие сериалы. Смотреть их одно удовольствие — и сюжеты неплохие, и лица у главных героев приятные. Может, в этом как раз и кроется секрет, недаром так сильно полюбились произведения турков во всём мире. И не только "Великолепным веком" все засматриваются, сверхпопулярными также оказались "Чёрная любовь" и "Постучись в мою дверь". Кстати, о последнем турецком сериале. Вы же знаете, что в России снимают адаптацию? Недавно рассекретили актёра, кто исполнит роль красавчика Серкана Болата. Заодно покажем вам и остальных актёров, попавших в сериал "Постучись в мою дверь" на русский манер.

Никита Волков — Серкан Болат, главный герой

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @ nikki_vi

Больше всего актёр известен по участию в фильмах "Две женщины", "Черновик" и "Трудные подростки", а теперь примерит на себя роль бизнесмена и красавчика Серкана Болата. По слухам, именно Никита будет исполнять главную мужскую роль в русском варианте турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Говорят, актёр похож на Керема Бюрсина не только шармом и обаянием, но и чертами лица.

Лиана Гриба — Эда Йылдыз, главная героиня

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / © gril_liana

Как же без подружки главного героя? Совсем недавно стало известно, что честь играть русскую версию Эды Йылдыз достанется актрисе Лиане Гриба. 24-летняя звезда снималась в таких картинах, как "Дурная кровь", "Дорога к счастью", "Монастырь" и втором сезоне сериала "Триггер".

Влад Соколовский — Энгин, лучший друг главного героя

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @vs20

Для кого-то шок, для других приятный бонус, но мы уже знаем, что роль лучшего друга главного героя Энгина досталась певцу Владу Соколовскому. Бывший участник группы "БиС" не стал долго таить интригу и сам рассказал эту новость поклонникам.

Александра Тулинова — подруга главной героини

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Ещё одним лицом, которое мы часто будем видеть в русской адаптации турецкого сериала "Постучись в мою дверь", станет Александра Тулинова. Актриса участвовала в таких киноработах, как "Морская Заморская", "Виктория", "Город тайн" и "Мокьюментари. Нади".

Екатерина Шумакова — подруга главной героини

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @ kashum

Роль ещё одной хорошей подруги Эды в лице Лианы досталась Екатерине Шумаковой. Российская актриса и режиссёр прославилась благодаря ролям в фильмах "Декорации убийства" и "Всё исправить", также играла сестру-близнеца Нику в сериале "Универ. Новая общага", рассказывает uznayvse.ru.

Максим Белбородов — главный антагонист

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @ maxbelborod