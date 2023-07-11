Данила Козловский, Светлана Ходченкова и ещё 5 российских актёров, которые снялись в голливудских фильмах
Порой звёздам выпадает шанс оказаться в кинематографе уровня выше, чем наш, по крайней мере, по спецэффектам. Этим российским знаменитостям посчастливилось сняться в голливудских фильмах. Вспоминаем и гордимся соотечественниками!
Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Юлия Снигирь. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Bulgari Russia / Victor Boyko, © ТАСС / Вадим Тараканов
Бывает такое, что, смотря какой-то фильм зарубежного режиссёра, снятый на другом конце земли, вдруг узнаёшь на экране родное лицо. И кажется сначала, что показалось: ну откуда тут взяться нашим актёрам. Фильм-то заморский! А потом читаешь актёрский состав и понимаешь: они, родненькие. Рассказываем про семь таких знаменитостей, которых можно узнать не только в отечественных картинах, но и зарубежных.
Юрий Колокольников
Актёр Юрий Колокольников. Фото © LIFE / Дмитрий Киселёв
И первым в нашей подборке российских актёров, покоривших Голливуд, оказался Юрий Колокольников. 42-летний талантливый мужчина начал своё восхождение на заграничный олимп с работы официанта, потому что первое время не везло. Но вот Юрия всё-таки утверждают на роль в культовом американском сериале "Игра престолов", которая открывает глаза зарубежным режиссёрам на талант русского актёра. После триумфа Колокольникова стали звать в крупные проекты со знаменитыми коллегами по цеху и прославленными режиссёрами. Юрий снялся в таких популярных голливудских картинах, как "Хантер Киллер", "Призрачная шестёрка" и оскароносный "Довод".
Маргарита Левиева
Актриса Маргарита Левиева. Фото © Getty Images / Nicholas Hunt / WireImage
Профессиональная гимнастка в прошлом, актриса в настоящем, 43-летняя уроженка Санкт-Петербурга сначала покорила своим талантом режиссёров США, а потом уже приехала обратно на родину. Интересно, что изначально актриса в сторону кинематографа и не смотрела, потому что всё детство посвятила профессиональным занятием гимнастикой, пока в 11 лет вместе с братом и мамой не переехала жить в Штаты. Именно там после окончания школы Маргарита Левиева решила попробовать себя в кино и снялась в телесериале "Закон и порядок: Суд присяжных". Роль принесла Маргарите славу и почётное место в списке "50 самых красивых людей Нью-Йорка".
Владимир Машков
Актёр Владимир Машков. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Следующим российским актёром, покорившим Голливуд, стал 59-летний плейбой Машков. Решение попробовать себя в зарубежном кинематографе пришло к актёру в возрасте 30 лет. На тот момент Владимир считал, что добился на родине должного признания и славы, поэтому пора расширять горизонты и покорять зарубежных режиссёров. Только вот незнание английского языка первое время очень мешало Машкову раскрыть весь свой потенциал. Но одна из первых ролей в голливудском фильме "Вор", который потом номинировали на "Оскар", зажгла в американских киноделах желание поработать с российским актёром. В итоге Владимир Машков прославился и стал популярным в Голливуде, снялся в нескольких культовых иностранных фильмах, например с Томом Крузом в "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" и сериале "Шпионка".
Юлия Снигирь
Актриса Юлия Снигирь. Фото © Getty Images / Gennady Avramenko / Epsilon
Можно сказать, что актёрская карьера Юлии Снигирь началась с клипа рок-группы "Звери" на песню "До скорой встречи". Именно в этом музыкальном видео девушку заметили и стали звать сниматься в своих фильмах российские режиссёры. Юлию можно увидеть в таких прославленных у нас картинах, как "Обитаемый остров", "Долина роз", "Доктор Тырса", "Екатерина" и другие. В итоге талант актрисы заметили и в Штатах, предлагая сняться в очередном сиквеле "Крепкий орешек-5: Хороший день, чтобы умереть". В фильме Снигирь сыграла дочь главного героя, исполняемого самим Брюсом Уиллисом.
Константин Хабенский
Актёр Константин Хабенский. Фото © Getty Images / Oleg Nikishin / Epsilon
Кто, как не российский режиссёр, позовёт за собой в Голливуд российских актёров? Вот и Тимур Бекмамбетов, снимая свой знаменитый фильм "Особо опасен", предложил в нём роль Константину. Зарубежные киноделы пришли в восторг от игры Хабенского, поэтому сделали ему предложение, от которого российский актёр не смог отказаться. Поэтому в фильме "Шпион, выйди вон!" наряду с культовыми Гари Олдманом, Колином Фёртом, Томом Харди и Бенедиктом Камбербэтчем на экране можно увидеть и Константина Хабенского. А после в фильме "Чёрное море" партнёром по съёмкам российского актёра стал знаменитый Джуд Лоу.
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / svetlana_khodchenkova
Красавица Ходченкова, которой сегодня всего 40 лет, уже успела стать успешной актрисой не только на родине, но и за её пределами. Светлана, как и её коллега, тоже снималась в "Шпион, выйди вон!". И даже попробовала себя в роли злодейки в одном из фильмов — продолжении "Росомаха: Бессмертный". Перевоплотившись в мутантку, Ходченкова пытала самого Хью Джекмана. На сегодняшний день новых ролей у Светланы Ходченковой в Голливуде пока нет, но, как говорила сама актриса, она всегда открыта для новых предложений.
Данила Козловский
Данила Козловский. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Похититель сердечек российских зрительниц, Данила Козловский тоже решился попробовать себя в картинах зарубежных режиссёров. И первая же роль отечественного актёра в Голливуде стала… вампирской. Данила Козловский блеснул красотой и острыми клыками в амплуа нечисти в картине Райчела Мида "Академия вампиров". И, как приятный бонус, один раз Даниле предложили эпизодично сняться в рекламе Chanel, где актёр оказался в кадре с Кирой Найтли.