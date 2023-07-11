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11 июля, 04:24

Мадонна сообщила о решении перенести начало юбилейного турне из-за болезни

Мадонна, восстанавливающаяся после болезни, сообщила о решении перенести часть мирового турне, запланированного на середину июля. Об этом певица заявила в соцсети.

Она уточнила, что перенесёт американскую часть тура, а первое выступление состоится в Лондоне в октябре. Также артистка поблагодарила поклонников за поддержку и призналась, что не хочет их разочаровывать, поэтому сосредоточится на выздоровлении и вернётся, как только будет возможно.

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Как сообщал Лайф, Мадонна была госпитализирована 29 июня из-за бактериальной инфекции. Певицу нашли без сознания 24 июня. Концерты мирового турне артистки были запланированы в 35 городах. Сейчас она уже находится дома в Нью-Йорке, но за её состоянием по-прежнему наблюдают медики.

Обложка ©

flickr.com / madonnaphotos

Лариса Сафронова
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