Мадонна сообщила о решении перенести начало юбилейного турне из-за болезни
Мадонна, восстанавливающаяся после болезни, сообщила о решении перенести часть мирового турне, запланированного на середину июля. Об этом певица заявила в соцсети.
Она уточнила, что перенесёт американскую часть тура, а первое выступление состоится в Лондоне в октябре. Также артистка поблагодарила поклонников за поддержку и призналась, что не хочет их разочаровывать, поэтому сосредоточится на выздоровлении и вернётся, как только будет возможно.
Как сообщал Лайф, Мадонна была госпитализирована 29 июня из-за бактериальной инфекции. Певицу нашли без сознания 24 июня. Концерты мирового турне артистки были запланированы в 35 городах. Сейчас она уже находится дома в Нью-Йорке, но за её состоянием по-прежнему наблюдают медики.
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