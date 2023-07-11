Мадонна сообщила о решении перенести начало юбилейного турне из-за болезни

Мадонна, восстанавливающаяся после болезни, сообщила о решении перенести часть мирового турне, запланированного на середину июля. Об этом певица заявила в соцсети.

Она уточнила, что перенесёт американскую часть тура, а первое выступление состоится в Лондоне в октябре. Также артистка поблагодарила поклонников за поддержку и призналась, что не хочет их разочаровывать, поэтому сосредоточится на выздоровлении и вернётся, как только будет возможно.