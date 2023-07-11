Суд решил дело о невыплаченном вознаграждении за собак в пользу Леди Гаги

Американская певица Леди Гага выиграла суд против соучастницы кражи её собак, произошедшей зимой 2021 года. Об этом информирует TMZ.

Некая Дженнифер Макбрайд подала иск на певицу, что та не вознаградила её за поимку французских бульдогов, хотя обещала 500 тысяч долларов. Судья же учёл, что дама была осуждена за кражу этих самых собак, причём признала вину.