Суд решил дело о невыплаченном вознаграждении за собак в пользу Леди Гаги
TMZ: Леди Гага выиграла суд против требовавшей с неё денег похитительницы собак
Американская певица Леди Гага выиграла суд против соучастницы кражи её собак, произошедшей зимой 2021 года. Об этом информирует TMZ.
Некая Дженнифер Макбрайд подала иск на певицу, что та не вознаградила её за поимку французских бульдогов, хотя обещала 500 тысяч долларов. Судья же учёл, что дама была осуждена за кражу этих самых собак, причём признала вину.
Напомним, 25 февраля 2021 года неизвестные несколько раз выстрелили в выгульщика собак Леди Гаги и забрали животных. Их добычей стали два французских бульдога, третий сбежал, позже его нашли правоохранители. Выгульщик животных выжил, его с различными травмами доставили в больницу. Позже певице вернули её любимцев.
Twitter / Lady Gaga