Козловский вернулся в Россию на фоне новостей о его театре
Козловский вернулся в Россию после возобновления работы Театра Европы
Российский актёр Данила Козловский вернулся в Россию после того, как вновь приступил к работе Малый драматический театр Льва Додина — Театр Европы (МДТ) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
По его данным, когда Козловский объявил об отъезде из страны, петербургскому театру разрешили возобновить работу. Правда, сначала пришлось оплатить штраф в размере 15 тысяч рублей и устранить нарушения. Спустя несколько дней после возобновления работы (21 мая) Козловский прилетел в Северную столицу. Пока неизвестно, выйдет ли актёр официально на сцену МДТ.
Напомним, Виталий Бородин призвал проверить Данилу Козловского на дискредитацию ВС РФ из-за выраженной в социальных сетях антироссийской позиции. Актёр подал встречный иск о защите чести и достоинства, но суд его не принял. Позже Козловский попытался оправдаться и признался в любви к Родине, но чуткие россияне почуяли подвох. Также суд 17 мая снова отклонил иск актёра к Бородину о клевете. Тем временем в Санкт-Петербурге переносили спектакли с его участием, а сам артист улетел из страны.
ТАСС / Артём Геодакян