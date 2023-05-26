Козловский вернулся в Россию на фоне новостей о его театре

Российский актёр Данила Козловский вернулся в Россию после того, как вновь приступил к работе Малый драматический театр Льва Додина — Театр Европы (МДТ) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По его данным, когда Козловский объявил об отъезде из страны, петербургскому театру разрешили возобновить работу. Правда, сначала пришлось оплатить штраф в размере 15 тысяч рублей и устранить нарушения. Спустя несколько дней после возобновления работы (21 мая) Козловский прилетел в Северную столицу. Пока неизвестно, выйдет ли актёр официально на сцену МДТ.